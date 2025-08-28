-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

في طبعته العاشرة.. المعرض الدولي للصيد البحري وتربية المائيات بهذا التاريخ

محمد فاسي
ح.م
تنطلق من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للصيد البحري وتربية المائيات “سيبا 2025” بوهران، بمشاركة أكثر من 200 عارض وطني وأجنبي.

ووفق بيان للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، الجهة المنظمة للتظاهرة، فإن هذه الدورة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحت شعار “صيد ومائيات، ابتكار وشراكات”، بمشاركة منظمات دولية وهيئات تمويل وخبراء من عدة دول، إضافة إلى وفد رسمي ووفود مهنية من سلطنة عمان، ضيف شرف الدورة.

ويُعتبر معرض “سيبا”، المنظم كل سنتين، من أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية المتخصصة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر ومنطقة المتوسط، حيث عرف منذ إطلاقه قبل عشرين سنة تطورًا ملحوظًا جعله منصة لعرض فرص الاستثمار في مجالات متعددة على غرار تربية المائيات، بناء السفن، الصناعات التحويلية، تقنيات التوضيب والتوزيع، فضلاً عن التمويل والتأمين البحري.

كما سيشهد برنامج المعرض تنظيم ورشات تقنية وندوات علمية بالشراكة مع منظمات إقليمية ودولية مثل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومبادرة “ويست ماد”، لمناقشة قضايا مرتبطة بتغير المناخ، الذكاء الاصطناعي والمقاولاتية البحرية.

وسيُخصَّص أيضًا فضاء للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة بهدف تعزيز إدماج التكنولوجيا في سلاسل القيمة البحرية وتمكين الشباب من عرض مشاريعهم أمام المستثمرين والجهات المانحة.

وأكد المنظمون لـ “وأج” أن هذه الدورة ستكون فرصة للترويج لمكانة الجزائر كمركز إقليمي للتعاون العربي والإفريقي في قطاع الصيد البحري، إذ يُنتظر أن تثمر عن لقاءات شراكة بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، خاصة مع تزايد الحضور العربي والإفريقي. كما سيمثل المعرض منصة للترويج لمخرجات الجزائر في معرض التجارة البينية الإفريقية، بما يساهم في جذب اهتمام الوفود المشاركة.

وتسعى الجزائر، من خلال هذا الحدث، إلى جذب الاستثمارات، تشجيع الابتكار وتدعيم التعاون الدولي في قطاع يُعتبر أحد الركائز المستقبلية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

