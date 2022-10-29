في طريقه إلى الجزائر.. منتخب الكونغو ينجو بأعجوبة من حادث طائرة

تعرضت الطائرة التي تقلّ لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، لأقل من 23 عاما، في طريقها نحو الجزائر، إلى عطب بعد 3 ساعات من إقلاعها.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام متخصصة، فقد استدعى العطب إجراء هبوط اضطراري للطائرة، بمطار في العاصمة كينشاسا، وسط حالات إغماء للاعبي المنتخب.

وكانت الطائرة الكونغولية متجّهة نحو الجزائر، تحسّبا لإجراء مقابلة منتخبي الكونغو الديمقراطية والجزائر، أمسية السبت، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ووفق ذات المصادر، فقد تعذّر على المنتخب الكونغولي الوصول إلى الجزائر، بعد أن لم يتوصّل إلى حجز أي رحلة جوية بديلة.