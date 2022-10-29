في طريقه إلى الجزائر.. منتخب الكونغو ينجو بأعجوبة من حادث طائرة
تعرضت الطائرة التي تقلّ لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، لأقل من 23 عاما، في طريقها نحو الجزائر، إلى عطب بعد 3 ساعات من إقلاعها.
وحسب ما ذكرته وسائل إعلام متخصصة، فقد استدعى العطب إجراء هبوط اضطراري للطائرة، بمطار في العاصمة كينشاسا، وسط حالات إغماء للاعبي المنتخب.
وكانت الطائرة الكونغولية متجّهة نحو الجزائر، تحسّبا لإجراء مقابلة منتخبي الكونغو الديمقراطية والجزائر، أمسية السبت، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.
ووفق ذات المصادر، فقد تعذّر على المنتخب الكونغولي الوصول إلى الجزائر، بعد أن لم يتوصّل إلى حجز أي رحلة جوية بديلة.
Les U23 de la RD Congo ont risqué un crash d’avion alors qu’ils se rendaient en Algerie pour le match retour des éliminatoires de la CAN U23.
Le tableau de bord de l’avion affrété par le Ministère des sports serait tombé en panne pendant le décollage.
(📸 @leopard_LSA) pic.twitter.com/0gB5vH1zhp
— PFC (@PassionFootClub) October 29, 2022