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في عز أزمة مع فرنسا.. ستورا يعلن صدور كتابه الجديد حول يهود الجزائر

نادية شريف
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في عز أزمة مع فرنسا.. ستورا يعلن صدور كتابه الجديد حول يهود الجزائر

أعلن المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا، الخميس، عبر حسابه على تويتر صدور كتابه الجديد حول يهود الجزائر، وذلك بالتزامن مع أزمة دبلوماسية حادة مع فرنسا على خلفية تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون وصفت بالسقطة السياسية.

وأنجز ستورا كتابه “رسم تاريخ يهود الجزائر” من العصور القديمة إلى يومنا هذا، بالتعاون مع رسام الكاريكاتير الفرنسي نيكولا لو سكانف.

ويروي ستورا من خلال ما ورد في مقدمة الكتاب قصة مراهق اسمه ديفيد، بدأت رحلة بحثه عن أصوله لما وجد صورة شابة من الجزائر مرسومة عام 1878، اكتشف لاحقا أنها من أجداده، وتحديدا من سلالة يهود الأوراس، على حد زعمه.

ومع تطور الأحداث يتحول فضول المراهق حسب ستورا إلى تقصي حقيقي في ماض غني ومعقد ومؤلم، وهكذا ينسج خيوط الذكريات والتاريخ معًا، لتظهر جدارية حضارية عمرها ألفي عام، يعود مصدرها إلى النفي القديم لليهود من فلسطين وتحويل الأمازيغ إلى اليهودية، ثم وصولهم. السفارديم في نهاية القرن الخامس عشر.

ويستعرض الكتاب ما زعم إنها فصول الهيمنة العربية الطويلة ثم العثمانية، وكيف أدى غزو فرنسا للجزائر في العام 1830 إلى تغيير عميق لمصير “الإسرائيليين الأصليين” حسب تعبيره.

وتزامن نشر الكتاب، مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وفرنسا، على خلفية تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون وصفت بالسقطة السياسية، بعد تطاوله على تاريخ الجزائر.

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