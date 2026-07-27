في لقائه الدوري مع الإعلام.. الرئيس تبون يتناول أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام

تناول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالنقاش أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، في الآونة الأخيرة، وذلك خلال اللقاء الذي عقده مع ممثلي الصحافة الوطنية، والذي يعرض مساء اليوم الإثنين، ابتداء من التاسعة مساءً، على القنوات التلفزيونية والإذاعية.

ووفقا لمقطع فيديو يحوي مقتطفات من اللقاء الإعلامي الدوري المرتقب فإن الرئيس تبون سلط الضوء على عدد من الملفات الأمنية والوطنية البارزة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، حريق دار الطفولة المسعفة بالمحمدية، والتصدي لعصابات الأحياء، التي باتت تشكل هاجسا للمواطنين.

وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة تخوض حربا شرسة ضد عصابات الأحياء، مجددا التزام السلطات بحماية المواطنين والتصدي بكل حزم لكل أشكال الإجرام التي تهدد أمن المجتمع، كما أشار إلى أنه أمر السلطات الأمنية بفتح تحقيق معمق في حادثة حريق دار الطفولة المسعفة، مردفا: ”من البواب إلى أعلى مستوى”.

كما تعهد الرئيس بالوقوف إلى جانب تونس في مواجهة أي خطر خارجي يتهددها، مشددا على أن الجزائر ستتصدى لأي محاولة لجلب الإرهاب إلى حدود جارتها الشرقية، بقوله: “لي يجيب الإرهاب حذا تونس أو باش يهدد بيه تونس ..نخلوله خيمة والديه”.

من جانب آخر تحدث عن مواصلة الدولة تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز المكاسب الاجتماعية بالقول: “سنقوم برفع قيمة منح التقاعد، والحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب مجددا”.

وبخصوص التأشيرات أكد الرئيس تبون أنه لم يسبق له وأن طلب كوطة تأشيرة. ولم يسبق له إطلاقا الحديث عن ملف التأشيرات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفا أنه “لم يطلب الاعتذار ولا التعويض، لأن الجزائر لا تتسول”.