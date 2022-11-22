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بالفيديو.. السعودية تفجر أولى مفاجآت المونديال وتدخل التاريخ
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في مقابلة السعودية ضد الأرجنتين.. تميم “يردّها” لبن سلمان! (فيديو)

محمد عبد المؤمن
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في مقابلة السعودية ضد الأرجنتين.. تميم “يردّها” لبن سلمان! (فيديو)
ح.م
أمير قطر وولي عهد السعودية في افتتاح المونديال

في حفل افتتاح مونديال قطر 2022، ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو يرتدي وشاح المنتخب القطري. وها هو أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يردّها من المدرجات في مقابلة السعودية أمام الأرجنتين.

ففي مقابلة المنتخب السعودي الأولى في المونديال، أمام نجوم الأرجنتين، كان الأمير تميم بين الحاضرين في مدرّجات الملعب.

بل إن أمير الدولة عبّر عن تشجيعه للاعبي الأخضر، بشكل واضح، عندما استلم العلم السعودي من أحد المشجّعين، وراح ويلوّح به أمام أنظار المتفرّجين.

وقد حقّقت السعودية في هذه المقابلة، فوزا تاريخيا على الأرجنتين، بنتيجة 2 مقابل 1. بعد ما يزيد عن 100 دقيقة من الإثارة.

ووضعت قمة مجلس التعاون الخليجي، في العلا السعودية، شهر جانفي 2021، حدّا لأزمة سياسية حادّة، استمرّت 4 سنوات، بين الدوحة والرياض.

وبدأت أطوار هذه الأزمة، عقب إعلان عدّة دول خليجية وعربية قطع علاقاتها مع قطر. على خلفية اتهام الدوحة بدعم الإرهاب والانحياز إلى إيران.

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