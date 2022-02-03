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الجزائر

في 15 نقطة.. هذه الجنح التي لا تستلزم الإحتفاظ برخصة السياقة

الشروق أونلاين
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في 15 نقطة.. هذه الجنح التي لا تستلزم الإحتفاظ برخصة السياقة

كشفت مصالح الدرك الوطني عن الجنح التي لا تستلزم الاحتفاظ برخصة السياقة، وهذا بعد دخول قرار تعليق سحب هذه الأخيرة حيز التنفيذ.

وأوضحت المصالح المختصة أنه في قانون المرور كل الجنح تستدعي من الأعوان الاحتفاظ برخصة السياقة على سبيل التحفظ، وإرسال مـحضر المـخالفة المرتكبة مرفقا برخصة السياقة الى وكيل الجمهورية، لكن طبقا للـمـادة 92 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم : هناك جنح مذكورة في المواد 77 و 79 و 84 و 85 و 86 من هذا القانون مستثناة من الاحتفاظ برخصة السياقة وهي كالتالي:

1- كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجيل أو تحمل كتابة لا تتطابق مع الـمركبة أو مع مستعملها.

2- كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية.

3- كل شخص يقوم بحيازة أو استعمال بأية صفة كانت جـهاز أو آلة تخصص إما للكشف عن وجود أدوات تستخدم لـمعاينة اﻟﻤﺨالفات للتشريع والتنظيم الـمتعلقة بحركة الـمرور أوعرقلة تشغيلها.

4- كل شخص يقود مركبة معدة لنقل الحاويات ولا تكون مجـهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية الـمصادق عليه من قبل الـمصالح الـمعنية أو يقوم بتثبيث الحاويات بواسطة الأسلاك أو أحزمة أو أية وسائل أخرى.

5- عدم اتخاذ صاحب المركبة الاحتياطات حتى لا تتسبب حمولة السيارة او المقطورة في الحاق الضرر بالغير وبالطريق العام وبتجهيزاته أو ملحقاته أو تشكل خطرا عليهم.

6- كل شخص يخالف الأحكام التي تنظم النقل الخاضع للرخصة

7- كل شخص حصل على رخصة سياقة أو حاول الحصول عليها أو على نسخة ثانية منها بواسطة تصريح كاذب.

8- كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة سياقة.

9- كل شخص إستمر رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية بالقرار الصادر بشأنه والـمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة أو منع إستصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة.

10- كل شخص استلـم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة، ورفض رد الرخصة الـمعلقة أو الـملغاة إلى العون التابع للسلطة الـمكلفة بتنفيذ هذا القرار.

11- كل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة الـمرور بدون ترخيص.

12- كل شخص لا يمتثل للقواعد الخاصة بتنظيم السباقات على الـمسلك العمومي

13- كل شخص لـم يرد في الآجال الـمقررة بطاقة تسجيل الـمركبة بعد السـحب النهائي للـمركبة من السيرطبقا لأحكام الـمـادة 52 مكرر من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم.

14- كل شخص يقوم بأشغال على رحاب الطريق بدون ترخيص .

15- كل شخص لـم يمتثل لأحام الرخصة بالرغم من حصوله عليها.

تعليق سحب رخص السياقة.. الدرك يكشف عن عقوبة استعمال الهاتف النقال

كشفت مصالح الصدر الوطني عن العقوبة المرتبة عن استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة، حيث تم اعتبارها كمخالفة من الدرجة الرابعة التي تستلزم غرامية مالية مقدرة بـ5 آلاف دج كحد أدنى.

وأوضحت مصالح الدرك في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” بأن مخالفة الاستعمال اليدوي للهاتف النقال تشمل جميع الاستعمالات اليدوية للهاتف النقال اثناء السياقة.

وأكد المصدر ذاته أن هذه مخالفة تعد من الدرجة 4،  ويترتب عليها الاحتفاظ برخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام، مع غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى (5000 دج) في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا.

وأشارت مصالح الدرك الوطني إلى أن إستعمال خوذة التصنت الاذاعي والسمعي بكلتا الأذنين (يعني في الأذنين معا في آن واحد، ليس في أذن واحدة فقط (يمنى أو يسرى لا يهم ذلك ) من طرف السائق أثناء سير المركبة، تترتب عنه نفس العقوبة.

الدرك يكشف عن عقوبات متجاوزي السرعة القانونية

وفي 30 جانفي 2022، نشرت مصالح الدرك الوطني، العقوبات المتعلقة بمخالفات تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها على الطرقات.

ووضعت مصالح الدرك الوطني في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أربع نقاط ضمنتها العقوبات المترتبة عن مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد   السرعة القانونية المرخص بها، لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 طن.

بعد تعليق سحب رخص السياقة.. الدرك الوطني يصدر تنبيها للسائقين

ويوم 28 جانفي 2022، نشرت مصالح الدرك الوطني، تنبيها للسائقين في حال استمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام من تاريخ المخالفة أنه سيخضع للعقوبات التالية:

وجاء في التنبيه أنه ابتداء من 01 فيفري 2022، في حالة استمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام ابتداء من تاريخ إخطاره بالمخالفة دون استرجاع رخصة سياقته بعد دفع الغرامة الجزافية، فإنه تطبق عليه أحكام المادة 81 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم .

عقوبتها تتمثل في الحبس من 06 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 50.000 دج .

بعد تعليق سحب رخصة السياقة.. هذه هي قيمة غرامات المخالفات

ويوم 25 جانفي 2022، نشرت مصالح الدرك الوطني، تصنيف المخالفات المرورية بحسب درجاتها وكذا قيمة الغرامة الجزافية بعد قرار السلطات تعليق العمل بعقوبة سحب رخصة السياقة.

وحسب مصالح الدرك الوطني فإنه، تبعا للقرار الوزاري المتضمن وقف العمل باجراء تعليق رخص السياقة من طرف اللجان الولائية، ارتأينا نشر تصنيف المخالفات بحسب درجاتها (قيمة الغرامة الجزافية مع الإجراءات القانونية الخاصة بالاحتفاظ برخصة السياقة).
واوضحت، إنه طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 04 درجات:

الـمخـالفـات من الدرجـة 1:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2000 دج.
– الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.
– يتم رد رخصة السياقة فوراً بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى (2000 دج) في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا.
– بعد انقضاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.

 الـمخـالفـات من الدرجـة 2:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.
– باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة 01.

 الـمخـالفـات من الدرجـة 3:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج.
– باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة 01.

 الـمخـالفـات من الدرجـة 4:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.
– باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة 01.

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التعليقات
31
  • عمر

    Bobkar الله شرع العقوبة لتعود الناس للطريق المستقيم

    0
  • عمر

    Joujou الغاشي لا يتعض الغاشي حقار لا يعترف الا بالقوة

    0
  • نبيل

    السواق الذين يحتكروا اليصار

    4
  • Joujou

    اين مكان التوعية والنصح ام هاجس العقوبة والردع فقط؟. عن نفسي فمنذ ان بدات السياقة من حوالي 25 سنة لم يوقفني رجل الدرك من اجل تقديم واسداء النصيحة بل هم الدركي الوحيد هو كيف له ان يحرر لك المخالفة ان وجدت.

    8
  • احمد العربي

    خبراء يبحثون فى جيوب المواطنين

    12
  • Bobkar

    بوبكر السلام عليكم اولا سحب الرخصة ليس حل صائب لجميع تعطيل الناس عن العمل نعم للغرامة المالية ولو انه ليس الحل احل هو العودة الى الله الناس مجانين لا يحترمون ولاشئ لا الطبيعة ولا القانون ولا الطوابير .

    3
  • مواطن جزائري

    أنا محتار : القيادة العامة للدرك الوطني تصدر تشريعات من درجات شتى و تعطي لكل درجة عقوبة مالية، و كأن ليس في هذه البلاد مجلس تشريعي يصدر قوانين و يصادق عليها و لا قضاء حتى يأتي عون دركي و يأخذ وظيفة قاضي و يصدر أحكاما على سائقين و لا يعطيهم حتى حق التظلم و الدفاع عن النفس. أليس في هذه البلاد من يفقه حرفا في القانون؟؟؟

    25
  • فريفط زكريا

    الغرامات هو الردع الفعلي .. للعقاب و التصليح

    4
  • جنوبي

    الدرك الوطني لا يحق له الحديث عن القوانين بل يطبقها فقط لكن لما أصبح من هب و دب يتدخل في أمور ليست منة شئنه ، وزير التجارة يعانق كأس العرب مكان وزير الرياضة و الدركيتحدث مكان وزير الداخلية فعلى الجزائر السلام

    14
  • جليل عبد الجليل نعوم

    كيف يمدد فترة دفع الغرامة ب 45 يوما بينما الاحتفاظ باالرخصة ودفع الغرامة تثبت ب 10 ايام ..والله ....ما فهمنا ...؟!

    8
  • Ahcene Rifez

    قرارات لا تستحق التعليق ، فقط إجراء سحب الرخصة هو الإجراء السليم والصائب.

    -20
  • بوعروج جمال

    ألفت انتباه الصحفي حول المادة 81 من قانون المرور ليست المادة التي تنص على السجن من 6 اشهر الى 2 سنة و انما المادة 105 من نفس القانون شكرا

    11
  • تايه في البلاد العجائب

    هل تطبق هذه القوانين على فئة زميل! أم هي خاصة فقط المواطنين البسطاء!

    78
  • حماده

    القانون الجديد غير واضح في قضية الـ 10 أيام هذه !!! الذي فهمته أن السحب لم يتم العدول عنه بل أصبح لمدة 10 أيام حتى ولو دُفعت الغرامة في حينها. فنرجو من السلطات أن يوضحوا الأمر جيدا لأن العقوبة الآن فيها الحبس !

    9
  • Salim

    السلام عليكم نرجو انتكون هدي القوانين يسيرتا على المواطنين نرجو ان تحلو مشكلة الازدحام الكثيف و اصلاح الطرقات 60% من الطرقات في مدينة سكيكدة مكسورة ومحفورة وشكرا

    20
  • انيس

    اذا لم تتوقف المعريفة فلا داعي لسن القوانين ، من الغرائب الشرطي بالزي المدني لا يعملون له مخالفة ، و ابن المسؤول و و و الافضل ان تدرج التكنولوجيا و توضع كميرات و يتم تغريم كل المخالفين بارسال المخالفات الى منازلهم و معاقبة كل من يحاول نزع او الغاء المخالفة لمن يعرفه . محاربة الرشوة و المعريفة و تطبيق القانون على الجميع و لو كان القانون أعوج .

    54
  • Youcef

    حسبنا الله و نعم الوكيل .... لكي الله ياجزائر

    13
  • Doctourmus

    سياسة غير واضحة .. و قنون يبقى مجهول .. لازم يديرو تفصيل قال سبة شحال و ستوب الخ ..

    8
  • Imazighen

    سلم الغرامات خيالي لنفس الخطأ في القيادة!!!

    7
  • علي

    نرجو التوصيح لمختلف اصناف المخالفات(ما هي هذه المخالفات بالنسبة لكل درجة).

    18
  • داماجي

    السلام عليكم. ماهي نوع المخالفات من كل درجة ، بحيث لا يتلاعب الدركي ولا الشرطي في تطبيق المخالفة كما يشاء وليس حسب القنون.وشكرا.

    28
  • إسماعيل الجزائري

    و ما هي هذه المخالفات؟؟

    20
  • السيدهBenbouteldja Fatma zohra

    هل يجوز لنا المشاركه في عمره أو حجه دون دفع الثمن الخاص بالحج أو العمره وتذكرة الطائره أم لا هذا هو سؤالي وشكرا لكم

    -6
  • إسماعيل الجزائري

    و ما هي هذه المخالفات؟؟

    9
  • الواقعي

    إجراءات يتبعها فساد عظيم: ستحدث مساومات بين السائقين وأفراد الأمن الفاسدين تنتهي بتقسيم الغرامات وتطفر في الشعب والخزينة. الأفضل هو العمل بسحب الرخص

    -32
  • متسغرب

    مبالغ الغرامات في متناول حتى الطفل الذي لم ينضج بعد 😡

    -32
  • يوسف

    اعتقد أن قيمة الغرامات لم تكن مضبوطة بالشكل الكافي ، يعني مثلا أن غرامة تجاوز السرعة لا بد أن ترتفع كلما زادت السرعة. وان مخالفة التجاوز ليست نفسها بين طريق مستقيم وطريق فيه منعرجات، وبين التجاوز في منطقة حضرية ومنطقة غير حضرية، وهكذا.

    6
  • عمر

    يجب مضاعفة الغرمات للمخالفات الخطيرة. كالسير بسرعة جنونية+ المنورات الخطيرة. و عدم احترام الاشارة الضوئية. و منع من يكرر المخالفات من السياقة

    3
  • Fert

    عندما يطبق القانون على الجميع

    18
  • حكيم بديدي

    كيف يمكن إبطال نص قانوني بقرار وزاري؟

    2
  • دكتور

    أقترح مضاعفة الغرامات 4 مرات حتى مليونان لأن أرواح الناس لا تقدر بثمن أتتذكرون الكهل صاحب 4×4 الذي قتل 7 تلاميذ في بوقرة بالبليدة كان يسير جنب المتوسطة بسرعة 60 كلم /سا ثم قالت زوجته في الفيديو سامحونا راجلي مريض!!!!!!

    -9

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