في 4 قارات.. هذه هي الدول المفتوحة أمام حاملي جواز السفر الجزائري “بدون تأشيرة”

ارتقى جواز السفر الجزائري بـ4 مراكز في ترتيب أقوى الجوازات في العالم. حسب آخر تحديث للتصنيف الذي تعدّه مكاتب “هانلي” المتخصّصة في شؤون الهجرة.

وانتقل جواز السفر الأخضر من المركز الـ94 في 2022، إلى المركز الـ90 في الترتيب الجديد، حيث يسمح بزيارة 53 بلدا من دون تأشيرة مسبقة.

وتتوزّع الوجهات المتاحة لحاملي جواز السفر الجزائري على قارات إفريقيا، آسيا، أمريكا الجنوبية والوسطى، وأوقيانوسيا.

ومن بين الدول المفتوحة أمام الجزائريين قوى اقتصادية عالمية مثل إندونيسيا التي تنتمي لمجموعة الـ20، وماليزيا، وهونغ كونغ.

كما تضمّ القائمة وجهات سياحية على غرار جزر المالديف، هايتي، السيشل، موريشيوس، وتنزانيا. ودول عربية كالأردن وسلطنة عُمان ولبنان.

الدول المفتوحة أمام حاملي الجواز الجزائري من دون تأشيرة مسبقة:

إفريقيا:

تونس.

نيجيريا.

السنغال.

إثيوبيا.

غانا.

مالي.

موريتانيا.

المغرب.

بنين.

الرأس الأخضر.

غينيا.

غينيا بيساو.

مدغشقر.

الصومال.

غامبيا.

زيمبابوي.

بوروندي.

جزر القمر.

موريشيوس.

الموزمبيق.

رواندا.

السيشل.

تنزانيا.

الطوغو.

أوغندا.

آسيا:

إندونيسيا.

ماليزيا.

هونغ كونغ.

الأردن.

لبنان.

سوريا.

سلطنة عُمان.

إيران.

اليمن.

المالديف.

كمبوديا.

نيبال.

طاجيكستان.

ماكاو.

سريلانكا.

تيمور الشرقية.

أمريكا الجنوبية والوسطى:

الإكوادور.

نيكاراغوا.

بوليفيا.

هايتي.

الدومينيكان.

سانت فينسنت وغرينادين.

أوقيانوسيا: