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الجزائر

في 6 نقاط.. هذه نصائح وزارة البيئة للمواطنين حول أضحية العيد

الشروق أونلاين
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في 6 نقاط.. هذه نصائح وزارة البيئة للمواطنين حول أضحية العيد

قدمت وزارة البيئة 6 نصائح للمواطنين حول أضحية العيد للمحافظة على صحته وسلامة المحيط مع ارتفاع درجات الحرارة.

1- لبس القفازات الصحية والكمامات والنظارات الواقية، غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء من ملامسة الأضاحي، وتجنب الاحتكاك المباشر معها في أسواق الماشية.

2- ذبح الأضاحي في المذابح المعتمدة والخاضعة للإشراف البيطري لضمان فحص الحيوان قبل وبعد الذبح وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

3- عدم استخدام الجزارين المتجولين الذين يجهلون أسس السلامة العامة والنظافة.

4- تفادي الذبح بطرق عشوائية في الشوارع وأمام المنازل والعمارات والأماكن العامة خاصة وأن ذلك يشكل بيئة خصبة لنحو 300 مرض تنتشر عدواها طوال العام.

5- التخلص من بقايا الأضاحي ومخلفات الذبح بطريقة صحية عبر وضعها في أكياس مغلقة (الجلود، الأحشاء، الفضلات…الخ)،  قبل وضعها في القمامات المخصصة.

6- احترام توقيت مرور شاحنات  جمع النفايات خلال أيام العيد.

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