في 6 نقاط.. هذه نصائح وزارة البيئة للمواطنين حول أضحية العيد
قدمت وزارة البيئة 6 نصائح للمواطنين حول أضحية العيد للمحافظة على صحته وسلامة المحيط مع ارتفاع درجات الحرارة.
1- لبس القفازات الصحية والكمامات والنظارات الواقية، غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء من ملامسة الأضاحي، وتجنب الاحتكاك المباشر معها في أسواق الماشية.
2- ذبح الأضاحي في المذابح المعتمدة والخاضعة للإشراف البيطري لضمان فحص الحيوان قبل وبعد الذبح وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
3- عدم استخدام الجزارين المتجولين الذين يجهلون أسس السلامة العامة والنظافة.
4- تفادي الذبح بطرق عشوائية في الشوارع وأمام المنازل والعمارات والأماكن العامة خاصة وأن ذلك يشكل بيئة خصبة لنحو 300 مرض تنتشر عدواها طوال العام.
5- التخلص من بقايا الأضاحي ومخلفات الذبح بطريقة صحية عبر وضعها في أكياس مغلقة (الجلود، الأحشاء، الفضلات…الخ)، قبل وضعها في القمامات المخصصة.
6- احترام توقيت مرور شاحنات جمع النفايات خلال أيام العيد.