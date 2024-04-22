قادرون على مجابهة الحملات الشرسة ضد الأدوية الجزائرية

وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون:

توعد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بالتصدي للحملات “الشرسة”، حسب وصفه، والتي تستهدف المنتوج الصيدلاني المحلي، حيث توسّعت منذ أسبوعين، لتشمل التشكيك في صناعة الأنسولين محليا.

وقال عون: “نحن قادرون على مجابهة مثل هذه الحملات ضد الأدوية الجنيسة والأنسولين، من خلال تواجد المنتوج المحلي بقوة في السوق الداخلية والخارجية.”

وأبدى علي عون استعداد مصالحه للرد على مثل هذه الحملات، التي استغلت منصات التواصل الاجتماعي لشن حرب التشكيك في المنتوج المحلي، بزيادة الإنتاج الصيدلاني حتى بلوغ نسبة 80 بالمائة في تغطية السوق بالصناعات الوطنية مع نهاية 2024، بعد أن وصلت النسبة حاليا إلى 77 بالمائة.

وأكد عون، خلال الملتقي الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة، الاثنين، بفندق “الأوراسي”، أن المنتوج الجديد الموجّه للمصابين بالأمراض المزمنة، الأنسولين المحلي، سيفرض نفسه في السوق الوطنية، من خلال تجنيد كل الطاقات، بما فيها وسائل الإعلام ونقابات الصيادلة، لتبديد كل الادعاءات والأكاذيب التي تسبّبت، حسبه، في تعطيل مشروع الأنسولين بقسنطينة، وتوقيف مخابر أخرى للخواص.

ومن جهته، دعا وزير الصحة والسكان، عبد الحق سايحي، كافة الصيادلة للعب دورهم المهم في برنامج الوقاية، موضحا أن دائرته الوزارية اعتمدت الرقمنة في كل الاختصاصات والميادين، بما فيها الصيدلة.

وقال إن الوزارة باشرت عملية تطوير الصيدلية الخاصة، سواء تعلق الأمر بالمخزون الصيدلي، أو الأدوية المتوفرة، مشيرا في ذات السياق إلى أن تطوير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، من بين الأولويات.