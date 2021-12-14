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رياضة

قادري يُغادر الملعب مُصابا

علي بهلولي
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قادري يُغادر الملعب مُصابا
عبد القهار قادري، بِالقميص الأبيض (الأرشيف)

اضطرّ اللاعب الجزائري عبد القهار قادري سهرة الثلاثاء، إلى مغادرة أرضية الميدان بعد 37 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، بِداعي الإصابة.

حدث ذلك خلال مباراة فريق كورتري والمضيف أوستيندي، بِرسم الجولة الـ 19 من عمر البطولة البلجيكية.

وترك صانع الألعاب عبد القهار قادري فريقه كورتري متعادلا بِنتيجة سلبية.

واكتفت إدارة نادي كورتري بِالإشارة إلى خروج اللاعب قادري مُصابا، دون تحديد النوعية ومدّة العلاج.

وخاض قادري 10 مقابلات بِرسم بطولة بلجيكا للموسم الحالي، بينها 8 مواجهات أساسيا. وخلالها قدّم 3 تمريرات حاسمة.

وكان عبد القهار قادري (21 سنة) قد انتقل في الصيف الماضي إلى نادي كورتري البلجيكي، لِمدّة 5 مواسم. قادما من نادي البارادو.

وانتهى الشوط الأوّل منذ قليل، بِتقدّم فريق كورتري (0-1) على المضيف نادي أوستيندي. مع متابعة اللاعب الجزائري الآخر المهاجم بلال مسعودي المباراة، من دكّة بدلاء فريقه كورتري.

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