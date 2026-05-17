قادمة من المغرب: شرطة تلمسان تضبط أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالج

نجحت المصالح العملياتية لأمن ولاية تلمسان، في الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات وتوقيف 6 أشخاص من عناصرها، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، مع ضبط 429 كيلوغرام من الكيف المعالج مصدره المغرب.

ووفقا لما أفادت به مصالح الامن الوطني، جاءت العملية، المنفذة بحر الأسبوع الماضي، من طرف فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الغزوات بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل لأمن الولاية، على إثر تحريات عملياتية دقيقة أفضت إلى الكشف عن مخطط لتمرير كمية معتبرة من الكيف المعالج القادمة من المغرب باتجاه باقي ولايات الوطن.

وتمكن المحققون من تحديد هوية عناصر الشبكة ومكان الشحنة التي كانت مخبأة في مسكن أحد عناصرها بمدينة الغزوات.

وأسفرت العملية أيضا عن ضبط 09 مركبات نفعية وسياحية ودراجة نارية، كانت تستغل في النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى حجز قرابة الـ 80 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

