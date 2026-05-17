قادمة من جورجيا.. ميناء عنابة يستقبل شحنة جديدة من الأغنام

استقبل ميناء عنابة، أمس السبت، شحنة جديدة من الأغنام المستوردة في إطار البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026، وذلك عبر رسو السفينة “SIDRA” القادمة من جورجيا على مستوى الرصيف رقم 22 بالميناء.

وأوضحت مؤسسة ميناء عنابة، في بيان لها، أن العملية تأتي تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي باستيراد مليون رأس من الأغنام لفائدة المواطنين تحسبا لعيد الأضحى، وتطبيقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود الرامية إلى توفير أفضل الظروف التنظيمية على مستوى موانئ الجمهورية لضمان الفعالية والانسيابية في معالجة شحنات المواشي.

وأضاف البيان أن السفينة رست على الساعة 12:30، حيث سخرت مؤسسة ميناء عنابة كافة إمكاناتها المادية والبشرية، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المينائيين، لضمان السير الحسن لعمليات تفريغ شحنة الأغنام ونقلها نحو نقاط التخزين المعتمدة، وفق ظروف تنظيمية تراعي الشروط الصحية المعمول بها في هذا النوع من النشاط.

كما أكدت المؤسسة أن هذه العملية تندرج في إطار تجسيد التوجيهات الميدانية لمجمع الخدمات المينائية ساربور، إلى جانب تعزيز القدرات التسييرية للميناء بما يخدم الاقتصاد الوطني ويستجيب لتطلعات المواطنين.

وشددت مؤسسة ميناء عنابة على جاهزيتها الدائمة لمواكبة الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان تموين منتظم وآمن للسوق، من خلال الاعتماد على الإمكانات التي يوفرها الميناء التجاري، في إطار التنظيم المحكم والمسؤولية العالية.