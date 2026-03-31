قادمة من رومانيا.. ميناء بجاية يستقبل شحنة محمّلة بـ6,560 رأسًا من الأغنام

مؤسسة ميناء بجاية
جانب من عملية تفريغ الشحنة

استقبل ميناء بجاية ليلة أمس الإثنين، باخرة قادمة من رومانيا محملة بـ 6560 رأسًا من الأغنام، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاستيراد مليون رأس من المواشي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان للمؤسسة المينائية فإن عملية رسو السفينة على الرصيف رقم 11 جرت في ظروف تنظيمية محكمة، حيث تم تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لضمان تفريغ الشحنة بسلاسة وأمان، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية. وشملت الإجراءات احترامًا صارمًا للمعايير البيطرية والصحية لضمان سلامة القطيع وجودة العمليات المصاحبة.

وتأتي هذه العملية تطبيقًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزارة النقل السعيد سعيود، الرامية إلى تسهيل وتنسيق جميع العمليات اللوجستية المرتبطة بالبرنامج الوطني لاستيراد المواشي، بما يسهم في توفير الاحتياجات المحلية بشكل آمن ومنظم.

