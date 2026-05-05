قبل تشريعيات جويلية.. كل ما يجب معرفته عن تنظيم الدائرة الانتخابية للجالية

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء الإثنين، عن التنظيم النهائي للدائرة الانتخابية للجالية الجزائرية بالخارج تحسبا لتشريعيات 2 جويلية المقبل، وفقا للمرسوم التنفيذي 16-26.

وحدد التنظيم الجديد عدد المقاعد المخصصة للجالية بـ 12 مقعدا، جرى توزيعها بدقة على 8 مناطق جغرافية تغطي مختلف القارات، لضمان تمثيل شامل للجزائريين عبر العالم.

وجاء في بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه، وعملاً بأحكام الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المادة 191 منه، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 07-26 المؤرخ في 8 أفريل 2026 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادة 4 منه، تم تنظيم الدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وكذا تحديد عدد المقاعد المخصصة لها، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-165 المؤرخ في 3 ماي 2026.

وأوضح البيان أن هذا التنظيم يعتمد على تقسيم الدائرة الانتخابية للجالية إلى ثماني (8) مناطق جغرافية، تشمل مختلف الدوائر الدبلوماسية والقنصلية، إضافة إلى أماكن إيداع الترشيحات لدى منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى قنصليات الجزائر في باريس وليل ومرسيليا (فرنسا)، وسفارات الجزائر في تونس، وواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، والدوحة (قطر)، وبروكسل (بلجيكا)، ومدريد (إسبانيا).

وفيما يتعلق بعدد المقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج في المجلس الشعبي الوطني، فقد تم تحديدها بـ12 مقعدًا موزعة على المناطق الجغرافية الثماني على النحو التالي:

المنطقة 1: (باريس، نانتير، بوبيني، كريتاي، بونتواز) — مقعدان (2).

المنطقة 2: (ليل، ستراسبورغ، ميتز، نانت، بيزنسون، غرونوبل) — مقعدان (2).

المنطقة 3: (ليون، سانت إتيان، مرسيليا، نيس، مونبلييه، تولوز، بوردو) — مقعدان (2).

المنطقة 4: (المغرب العربي وباقي بلدان إفريقيا) — مقعد واحد (1).

المنطقة 5: (أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية) — مقعدان (2).

المنطقة 6: (المشرق العربي وباقي بلدان آسيا وأوقيانوسيا) — مقعد واحد (1).

المنطقة 7: (ألمانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة، السويد، الدنمارك، فنلندا، النرويج، روسيا، أوكرانيا، أيرلندا، هولندا، بولندا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا) — مقعد واحد (1).

المنطقة 8: (البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا، النمسا، المجر، كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، اليونان، رومانيا، بلغاريا، تركيا) — مقعد واحد (1).