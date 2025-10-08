قبول الجزائريين فوق 70 عامًا… وهذه شروط قرعة حج 2026

انطلاق التحضيرات رسميّا... واستقبال عروض الخدمات بالبقاع المقدسة

سيكون بإمكان الجزائريين الراغبين في أداء مناسك الحج لسنة 2026، ممن تجاوزوا السبعين سنة، التسجيل والمشاركة في القرعة الوطنية التي انطلقت رسميا، الأربعاء، عبر مختلف بلديات الوطن وتستمر إلى غاية 6 نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع انطلاق التحضيرات الخاصة بالموسم من قبل مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والديوان الوطني للحج والعمرة والقطاعات الوزارية المعنية.

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة، عن الشروع في التحضيرات الرسمية لموسم حج 2026، مع فتح المجال أمام المتعاملين الجزائريين والسعوديين لتقديم العروض الخاصة بخدمات الحجاج الجزائريين، تمهيدا لمرحلة التعاقد وتنظيم الرحلات والإيواء والنقل داخل الأراضي المقدسة.

وأوضح الديوان أنه في إطار مواصلة التحضيرات الخاصة بالموسم المقبل، أشرف الأمين العام للوزارة، رضوان معاش، الأربعاء، على اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات، بحضور المدير العام للديوان، الطاهر برايك، وإطارات من الوزارة والديوان، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المشاركة في تنظيم موسم الحج.

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية المندرجة في إطار التحضير لموسم الحج 1447هـ/2026م، حيث ركز جدول الأعمال على متابعة رزنامة الإجراءات والترتيبات الإدارية والتنظيمية بما يسمح بمواكبة مختلف العمليات وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجاج الجزائريين.

يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق التسجيلات الخاصة بالحج، حيث تضمنت شروط الترشح لقرعة الحج، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بلوغ الراغب في التسجيل سن 19 سنة كاملة يوم التسجيل، وعدم أداء فريضة الحج خلال السنوات السبع السابقة ابتداء من موسم 2019، باستثناء المحرم للمرأة التي لم يسبق لها الحج خلال نفس الفترة.

كما يشترط وجود محرم شرعي للمرأة التي يقل سنها عن 45 سنة، في حين يمكن للبالغة من العمر أكثر من 45 سنة التسجيل بمفردها أو مع محرم شرعي.

ويتعين على المواطنين الراغبين في التسجيل على مستوى البلديات والذين لا يحوزون جوازات سفر بيومترية، تقديم تعهد باستخراج هذه الوثيقة خلال 30 يوما من تاريخ إجراء القرعة، تحت طائلة الحذف من قوائم الفائزين، كما يتم احتساب التسجيلات السابقة في حدود عشرة تسجيلات، بما فيها تسجيل هذه السنة.

ويسمح النظام الجديد بالتسجيل الفردي أو الثنائي أو الثلاثي، حيث يمكن للمحرم أن يسجل رفقة امرأتين على الأكثر، على أن يُستصدر لهم وصل تسجيل موحد وقصاصة موحدة.

وبالمقابل، جاء بيان وزارة الداخلية ليحسم الجدل الذي أثير بشأن شرط السن، بعد مراسلات داخلية وجهها بعض رؤساء البلديات، تضمنت تحديد سن المترشح بأقل من 70 سنة، قبل تاريخ 23 ماي 2026.

ولم يرد في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية هذا الشرط الذي يحدد سقفا لسنّ التسجيل، ما يتيح للمواطنين الذين يفوق سنهم السبعين سنة التسجيل والمشاركة في قرعة حج 2026، مثلهم مثل باقي الفئات المستوفية لبقية الشروط القانونية والتنظيمية.