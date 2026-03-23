-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

قتيلان وجرحى في حادث طائرة في مطار “لاغوارديا” في نيويورك

الشروق أونلاين
  • 338
  • 0
قتيلان وجرحى في حادث طائرة في مطار “لاغوارديا” في نيويورك
ح. م
تعرضت الطائرة لأضرار جسيمة بسبب الحادث.

تسبب اصطدام طائرة بعربة إطفاء على مدرج مطار “لاغوارديا” في نيويورك ليلة أمس الأحد، 22 مارس، في مقتل طيار ومساعده، إضافة إلى إصابة عدد من الركاب.

فتعرض 13 شخصا آخرين، بينهم 11 راكبا وعنصران من فرق الطوارئ للإصابة، ونقلوا إلى المستشفى.

واصطدمت الطائرة التابعة لخطوط “إير كندا إكسبرس” والقادمة من مونتريال، بعربة إطفاء على المدرج قرابة الساعة 23:40 من ليلة الأحد، بينما كانت العربة تستجيب لحادث آخر في المطار.

وأوضحت وسائل إعلامية أمريكية أن الطائرة، حسبما أظهرته قائمة أولية للركاب، كانت تقل 76 شخصا على متنها، بينهم أربعة من أفراد الطاقم.

ووفقا لما أفادت به وكالة “فرانس برس”، قررت السلطات إيقاف حركة الطيران في المطار صباح اليوم الإثنين عقب الحادث مع احتمال تمديد القرار.

ويعد مطار “لاغوارديا” ثالث أكبر مطار في نيويورك استقبالا للمسافرين، إذ مر عبره 33,5 مليون مسافر في 2024.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد