قتيلان وجرحى في حادث طائرة في مطار “لاغوارديا” في نيويورك

تسبب اصطدام طائرة بعربة إطفاء على مدرج مطار “لاغوارديا” في نيويورك ليلة أمس الأحد، 22 مارس، في مقتل طيار ومساعده، إضافة إلى إصابة عدد من الركاب.

فتعرض 13 شخصا آخرين، بينهم 11 راكبا وعنصران من فرق الطوارئ للإصابة، ونقلوا إلى المستشفى.

واصطدمت الطائرة التابعة لخطوط “إير كندا إكسبرس” والقادمة من مونتريال، بعربة إطفاء على المدرج قرابة الساعة 23:40 من ليلة الأحد، بينما كانت العربة تستجيب لحادث آخر في المطار.

وأوضحت وسائل إعلامية أمريكية أن الطائرة، حسبما أظهرته قائمة أولية للركاب، كانت تقل 76 شخصا على متنها، بينهم أربعة من أفراد الطاقم.

ووفقا لما أفادت به وكالة “فرانس برس”، قررت السلطات إيقاف حركة الطيران في المطار صباح اليوم الإثنين عقب الحادث مع احتمال تمديد القرار.

ويعد مطار “لاغوارديا” ثالث أكبر مطار في نيويورك استقبالا للمسافرين، إذ مر عبره 33,5 مليون مسافر في 2024.