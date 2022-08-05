قرار بإنشاء مؤسسة عمومية لتسيير إقامة الساحل

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا ينص على إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير إقامة الدولة للساحل.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا تحت رقم 22-284 مؤرخ في 4 محرم عام 1444 الموافق لـ 2 أوت سنة 2022 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 أوت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل.

ونصت المادة الأولى للمرسوم على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “إقامة الدول للساحل” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”.

وأوضحت المادة 2 “توضع المؤسسة تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية ويكون مقرها بمدينة الجزائر”.

وحسب المادة 3 من ذت المرسوم “تكلف المؤسسة في إطار مهام الخدمة العمومية بصفة حصرية”.

وأشارت المادة 16 إلى ممتلكات المؤسسة وهي كالتالي:

قصر الأمم مع مجموع ملحقاته، المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ مع مجموع ملحقاته، المساكن المـتـواجدة في منطقـتي ”نادي الـصـنوبـر“ و“الـكـثـبان“، وتلك الـتابعة للمؤسـسـة والواقـعـة فـي بلديـة سطاوالي، منطقة الساحل موريتي– سابقا، وجميع مشتملاتها، إقامة العزاب الواقعة في حدود نادي الصنوبر، مجموع المـحلات التجارية الواقعة في حدود المؤسسة، مشتلة النباتات، مواقف وفضاءات توقف السيارات.

كما تضم هذه الممتلكات الأوعية العقارية والمباني. وتحدد مشتملاتها بموجب قرار من السلطة الوصية“.