الجزائر

قرار هام يخص مرتادي غابة بوشاوي

محمد فاسي
  • 750
  • 0
ح.م
غابة بوشاوي

أعلنت المقاطعة الإدارية للشراقة بولاية الجزائر العاصمة عن تطبيق القرار الولائي رقم 196 المؤرخ في 27 سبتمبر 2025، الصادر عن والي الولاية، والقاضي بمنع دخول وتجوال الخيول والدراجات النارية بمختلف أنواعها داخل غابة بوشاوي ببلدية الشراقة.

وأكدت الولاية أن كل مخالف لهذا القرار سيتعرض لحجز خيوله أو دراجته النارية من طرف المصالح الأمنية المختصة، مع تحويلها إلى المحاشر المخصصة لذلك.

كما أوضحت أنه لا يُسمح لأصحاب المركبات أو الخيول المحجوزة باسترجاعها إلا بعد مرور 10 أيام من تاريخ الحجز، ودفع جميع المصاريف المتعلقة بالنقل والإيداع بالمحشر.

