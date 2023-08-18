قريبا.. افتتاح جزء من متنزّه “دنيا بارك” في العاصمة أمام الجمهور

سيفتتح الجزء الشمالي من متنزّه الرياح الكبرى “دنيا بارك” ببلدية دالي إبراهيم في العاصمة أمام الجمهور، حسب ما أكده مدير ديوان حظائر التسلية والرياضات لولاية الجزائر رمضان قرباج.

وسيكون هذا المتنزّه “بمثابة متنفس لسكان غرب العاصمة، للتخفيف من الضغط الذي يعرفه متنزّه الصابلات خلال عطلة نهاية الأسبوع”، يقول قرباج.

وأوضح قرباج لوكالة الأنباء الجزائرية إن متنزّه الرياح الكبرى “دنيا بارك” يمتد على مساحة 1059 هكتار، وتابع أن الجزء الذي سيفتتح للجمهور في وقت قريب، سيمتد على مساحة 100 هكتار”.

ويحتوي هذا الجزء على “عدّة خدمات لفائدة الزائرين، على غرار فضاءات التسلية، والدراجات الهوائية، وأجهزة ممارسة الرياضة في الهواء الطلق”. وهو يتميز عن غيره من المتنزّهات، باحتوائه على بحيرتين اصطناعيتين.

وتدرس المؤسسة في الوقت الحالي، احتياجات المتنزّه الجديد من العمال. حيث من المنتظر ـأن يتمّ توظيف عدد كبير من الحراس وعمال النظافة.

كما تمّ إبرام عقود مع خواص لتوفير الخدمات المتنوّعة من إطعام وتسلية وترفيه، بعد إجراء مناقصات نشرت في وسائل الإعلام، يضيف المسؤول.