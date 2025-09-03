-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
بالتعاون مع بنك الجزائر

قريبا.. بريد الجزائر يُطلق بطاقة كلاسيكية مسبقة الدفع

الشروق أونلاين
  • 1116
  • 0
قريبا.. بريد الجزائر يُطلق بطاقة كلاسيكية مسبقة الدفع

 كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن إطلاق البطاقة الكلاسيكية مسبقة الدفع لأول مرة بالتعاون مع بنك الجزائر خلال فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2025) على أن تعمم قريبا.

وكشفت المؤسسة في منشور لها، الأربعاء، أنه سيتم اعتماد إصدار البطاقة الكلاسيكية مسبقة الدفع كمرحلة أولى خلال معرض IATF، على أن يتم تعميمها عبر كامل التراب الوطني في الأيام القليلة المقبلة، كخطوة هامة نحو الشمول المالي وتقليص التعاملات النقدية.

كما أوضحت المؤسسة أن البطاقات عصرية وآمنة للمشاركين والزوار الدوليين على شكل باقات متعددة محددة السقف، بحيث يختار المستفيد الباقة الأنسب لاحتياجاته، سواء للدفع أو السحب.

مقالات ذات صلة
الذهب يرتفع ويسجّل مستويات قياسية جديدة

الذهب يرتفع ويسجّل مستويات قياسية جديدة

الذكاء الاصطناعي على أجندة “شنغهاي” بدعوة من الرئيس الصيني

الذكاء الاصطناعي على أجندة “شنغهاي” بدعوة من الرئيس الصيني

تفاصيل مباحثات عرقاب مع نائب رئيس “هاليبرتون” العالمية

تفاصيل مباحثات عرقاب مع نائب رئيس “هاليبرتون” العالمية

صيدال يراهن على المعرض الأفريقي.. وهذا ما قالته المديرة العامة للمجمع!

صيدال يراهن على المعرض الأفريقي.. وهذا ما قالته المديرة العامة للمجمع!

الجوية الجزائرية.. رحلات “الجزائر ـ روتردام” بداية من 35 ألف دينار

الجوية الجزائرية.. رحلات “الجزائر ـ روتردام” بداية من 35 ألف دينار

هام من سلطة ضبط السمعي البصري حول معرض التجارة البينية الإفريقية 2025

هام من سلطة ضبط السمعي البصري حول معرض التجارة البينية الإفريقية 2025

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد