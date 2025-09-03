قريبا.. بريد الجزائر يُطلق بطاقة كلاسيكية مسبقة الدفع

بالتعاون مع بنك الجزائر

كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن إطلاق البطاقة الكلاسيكية مسبقة الدفع لأول مرة بالتعاون مع بنك الجزائر خلال فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2025) على أن تعمم قريبا.

وكشفت المؤسسة في منشور لها، الأربعاء، أنه سيتم اعتماد إصدار البطاقة الكلاسيكية مسبقة الدفع كمرحلة أولى خلال معرض IATF، على أن يتم تعميمها عبر كامل التراب الوطني في الأيام القليلة المقبلة، كخطوة هامة نحو الشمول المالي وتقليص التعاملات النقدية.

كما أوضحت المؤسسة أن البطاقات عصرية وآمنة للمشاركين والزوار الدوليين على شكل باقات متعددة محددة السقف، بحيث يختار المستفيد الباقة الأنسب لاحتياجاته، سواء للدفع أو السحب.