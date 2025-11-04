قريبا.. دخول المصعد الهوائي بتيزي وزو حيز الخدمة

عاين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الثلاثاء بولاية تيزي وزو، أشغال مشروع المصعد الهوائي، مؤكدا دخول هذا المرفق الحيوي حيز الخدمة قريبا.

وفي إطار زيارة العمل التي قادته اليوم إلى ولاية تيزي وزو، تفقد الوزير نسبة تقدم هذا المشروع، الذي يُعد من بين المشاريع الهامة الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والتنقل الحضري.

ويربط المصعد الهوائي بين كل من كاف النعجة، سيدي بلوى، وقرية رجاونة، وهو ما سيساهم في تسهيل تنقل المواطنين والتقليل من الضغط المروري.

ويتضمن المشروع جهازين للمصعد الهوائي، حيث يربط الجهاز الأول، وهو مصعد ذو كابل واحد، بين كاف النعجة ومستشفى سيدي بلوى، في حين يربط الجهاز الثاني، وهو مصعد مزدوج الكابلين، بين مستشفى سيدي بلوى وقرية رجاونة.

وخلال المعاينة، استمع الوزير إلى شروحات مفصلة حول مراحل إنجاز المشروع ونسبة تقدم الأشغال، مؤكداً على أهمية احترام وضمان الجودة التقنية للمعدات بما يضمن سلامة واستمرارية الخدمة عند دخول المشروع حيز الاستغلال عن قريب.

للإشارة، وخلال استقباله بمقر ولاية تيزي وزو، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول المشاريع الجارية في مجال تطوير وصيانة شبكة الطرقات الوطنية والولائية، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للقطاع، وحاجيات الساكنة في مجال التنمية وتحسين البنية التحتية. حسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية.