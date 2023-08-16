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قريبا.. مركز ثقافي روسي بالجزائر

الشروق أونلاين
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قريبا.. مركز ثقافي روسي بالجزائر

قال مسؤول في الوكالة الروسية لشؤون “كومنولث” إن الجزائر ترحب بافتتاح مركز ثقافي روسي قريبًا على أراضيها.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن نائب مدير الوكالة الروسية لشؤون كومنولث قوله “إن روسيا تكثف عملها مع الجزائر لفتح مركز ثقافي روسي.”

وتابع المسؤول الروسي قوله “العمل جار حاليا مع الجزائر التي عبرت دائما عن استعدادها الكامل لاستضافة المشروع”.

وفي 14 جوان الماضي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف بفتح مركز ثقافي جزائري في روسيا.

وجاء هذا الأمر استجابة لتطلعات الجالية الجزائرية المقيمة في روسيا خلال اليارة التي قم بها الرئيس تبون إلى موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن مراكز الثقافة والعلوم الروسية، المسماة “البيوت الروسية” مفتوحة في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وتقدم هذه البيوت دروسًا في اللغة الروسية وتنظم معارض ومؤتمرات وورش العمل مع إمكانية التعرف أيضًا على أدب الدولة باللغة الروسية واللغة المحلية.

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