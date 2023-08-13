قريبا.. مسابقة لتوظيف 3000 عون حماية مدنية وهذه شروطها

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن عزمها الإعلان رسميا عن مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 3000 عون حماية مدنية.

وأفادت مديرية الحماية المدنية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه سيتم عن طريق المسابقة توظيف 2970 عون ذكور و30 عون إناث

وأفاد المديرية أنه من بين شروط المسابقة:

1- أن لا يقل سن المترشح عن 19 سنة ولا يتجاوز 25 سنة لغاية تاريخ الامتحان.

2- أن لا تقل القامة عن 1,70 للذكور و1,65 للإناث.

3- المستوى المطلوب السنة الثانية ثانوي كاملة.

وقالت المديرية في منشورها “أكثر تفاصيل سيتم نشرها عند الإعلان الرسمي عن المسابقة في القريب العاجل في الجرائد العمومية ، الموقع الرسمي للحماية المدنية الجزائرية، صفحة الحماية المدنية الجزائرية على الفيسبوك ، انستغرام ، تويتر”.