قريشي: هذا النّمساوي “النّزيه” رفض التواطؤ مع الألمان

عدّد الدولي الجزائري المتقاعد نور الدين قريشي اسم لاعب نمساوي، أكّد بِشأنه أنه رفض اللّجوء إلى الغشّ في مواجهة ألمانيا.

وتواطأ مسؤولو منتخبَي ألمانيا والنمسا على ترتيب فوز “المانشافت” (1-0)، حتى يعبر الفريقان سويّا إلى الدور الثاني لِكأس العالم 1982 بِإسبانيا، نظير إقصاء المنتخب الجزائري في الفوج الثاني.

وحضر قريشي في مدرجات ملعب مدينة خيخون الإسبانية وقائع هذه المباراة، في الـ 25 من جوان 1982، ويوما بعد تنظيم لقاء الجزائر والشيلي عن المشهد الختامي لِدور المجموعات.

وبِسبب هذا التواطؤ الذي سمّته الصحافة الرياضية العالمية بـ “فضيحة خيخون”، صارت “الفيفا” تُجبر منتخبات الفوج الواحد على إقامة لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمونديال في يوم وتوقيت واحد.

وقال نور الدين قريشي الذي شارك حينها مع المنتخب الوطني في منصب قلب دفاع: “كان هناك لاعب نمساوي واحد فقط لم يرغب في الاندماج ضمن هذا النظام، وهو شاخنر (الصورة المُدرجة أدناه)، الجناح الأيسر. كان يبذل أقصى المجهودات. رأينا ذلك في تحرّكاته، وأيضا في جرأته، ورأينا ذلك في تسديداته. كان لاعبا لا يريد أن يكون جزءا من تلك المباراة”.

وفي أحدث مقابلة صحفية مع مجلة “أونز مونديال” الفرنسية، قال قريشي إن جريدة جزائرية وجّهت الدعوة إلى الحارس الألماني توني شوماخر، وحضر بِالفعل. أما هو فرفض هذه “المصالحة المزعومة”، لأنه يعتقد أن الحادثة المخزية لن تكنس “قاذوراتها” جلسة قهوة أو شاي.

ونعود إلى اللاعب النمساوي السابق والتقني الحالي فالتر شاخنار (69 سنة)، وفي مقابلة صحفية سابقة له مع الجريدة المحلية “أبسايتس”. وفي سؤال عن سبب تفضيله “البطالة” عن تدريب الأندية في بلده. فكان رده بما يؤكد “تبرئة” قريشي له، لما قال إن كبرياءه لا يسمح له بِالذهاب إلى فلان (رئيس النادي) ويدقّ على باب مكتبه، طلبا لِوظيفة.

وعن نظرته إلى كرة القدم الحديثة، أبدى فالتر شاخنار استغرابه من كثرة أفراد طاقم جهاز التدريب، عما كان عليه الأمر سابقا (مدلّك، مختص في التغذية، وآخر في الطب الطبيعي، ومحلّل فيديو، وحارس العتاد، وحلّاق، ومصوّر، و..). مشدّدا على أن العمل يقتصر على فرد أو اثنين، والباقي عالة على خزينة النادي أو المنتخب!