قصف غير مسبوق على غزة وانقطاع كامل لشبكة الإتصالات

يتعرض قطاع غزة إلى قصف غير مسبوق في الساعات الأخيرة اليوم الجمعة 27 أكتوبر، مما تسبب في انقطاع شبكة الإتصالات بشكل كامل.

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، من يوم الجمعة 27 أكتوبر، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل، حسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

حسب ذات المصدر تعرضت أنحاء مختلفة في قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف ومستمر، من الجو والبر والبحر، استهدف تحديدا مدينة غزة ومخيم الشاطئ ومناطق شمال قطاع غزة كافة.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والانترنت كافة مع قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

هذا الإنقطاع في الاتصالات دفع عددا من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الانترنت.

أما جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد أعلنت عن انقطاع الاتصال بشكل كامل مع غرفة عمليات الجمعية في قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان “نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى”.

كما أعربت عن قلقها على سلامة طواقمها العاملة في قطاع غزة، في ظل القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على القطاع.

كما طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للمدنيين العزّل والطواقم والمقرات الطبية.