قضية فتاة الشروق.. هذه عقوبة السائق المتسبب في مقتلها!

قال القضاء المصري كلمته في قضية الشابة المصرية التي ألقت بنفسها من سيارة أجرة خشية التعرض للاختطاف، والمعروفة إعلاميا بـ “فتاة الشروق”.

وبحسب صحف محلية فقد قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بالسجن 15 عاما وغرامة 50 ألف جنيه على سائق “أوبر” المتهم بمحاولة الخطف.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، التي كشفت أن “المتهم روع أمة بأكملها، وأنه استغل سيارته لارتكاب جرمه فما إن ركبت الضحية معه حتى بدأ في أفعاله الشنيعة فدفعها للموت دفعا”.

وأضافت النيابة أن “المتهم شرع في خطف المجني عليها داخل سيارته، وما إن قفزت حتى غادر موقعه وتناول مخدره بدون أن يشعر بهذه الروح الطيبة التي دفعت حياتها ثمنا لخطيئته”.

وتوفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر.

وذكرت النيابة في بيانها: “أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر”.

وأضافت: “ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها- محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها”.

وقالت نصًا: “أوبر كان عايز يخطفني”، وأن الممثل القانوني لشركة “أوبر” شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك.

كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتي الدم والبول المأخوذتين منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

مفاجآت جديدة تنكشف

وفي الأسبوع الأول من شهر أفريل 2024 انكشفت مفاجآت جديدة في القضية، وبحسب ما أفادت صحف مصرية فإن السائق الذي كانت تركب معه حبيبة الشماع يمتلك رخصتي قيادة، إحداهما مزورة، وذلك بعد أسابيع من تشييع الضحية إلى مثواها الأخير.

وفي التفاصيل عثرت أجهزة الأمن مع السائق محمود هاشم، على رخصتي قيادة، إحداهما تحمل نفس رقم بطاقة هويته الأصلية، والأخرى تحمل رقم بطاقة مغايرة، وهي التي كانت بحوزته أثناء استقلال المجني عليها معه في سيارته على طريق السويس.

وكشفت التحريات أيضاً قيام السائق المتهم بتزوير رخصة القيادة حتى يتمكن من العمل بها في شركة النقل الشهيرة، بعد فصله لسوء سلوكه، وكثرة الشكاوى ضده، وفعلا تمكن من استئناف العمل لكن بإيميل جديد، ورخصة قيادة جديدة، وهي التي كانت بحوزته يوم الواقعة.

من جانبها قالت والدة الشماع إن ابنتها تعرضت خلال أيامها الأخيرة لنزيف حاد في المخ والعين والأنف والأذن، وأصيبت بارتشاح على المخ وتحريكه، حتى قام الأطباء بنقل صفائح دم لها بشكل يومي.

وأضافت إنها ظلت في غيبوبة كاملة لمدة 21 يوماً لم تصح منها أبدا، مؤكدة على سوء سلوك السائق ونيته اختطاف ابنتها.

وكان دفاع الضحية قد صرح لوسائل إعلام” أنه سيتقدم بتعديل للقيد والوصف الخاص بالاتهامات في القضية وتحويلها من تهمة الشروع في القتل إلى القتل العمدي.

وأضاف أنه سيطلب من النيابة العامة تعديل الاتهامات للفاعل بعد أن ثبت تعاطيه للمخدرات خصوصا يوم الحادث.

وتوفيت حبيبة الشماع المعروفة إعلامياً بـ “فتاة الشروق” الخميس 14 مارس الجاري، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 3 أسابيع بعدما قفزت، هرباً من سيارة شركة نقل شهيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال محمد أمين، محامي أسرة الفتاة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الوفاة حدثت في المستشفى مساء الخميس بعد تدهور حالة حبيبة الصحية، إذ تعرضت لنزيف من عينيها صاحبه نزيف حاد في المخ.

وكانت حبيبة الشماع قد قفزت من سيارة لخدمات النقل التشاركي بعدما خشيت تعرضها للتحرش والاختطاف.

الواقعة حدثت مساء 21 فيفري الماضي، وباتت معروفة إعلاميا بـ”فتاة أوبر” أو”فتاة الشروق” نسبة لضاحية الشروق شرقي القاهرة نظرا لحدوثها على طريق السويس القاهرة في نطاق قسم شرطة الشروق.

يذكر أن الشماع، تبلغ من العمر 24 عاما، وهي خريجة كلية إعلام من الجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الأثاث والديكور.

أما السائق فيبلغ من العمر 34 عاما حاصل على دبلوم فني صناعي قسم تبريد وتكييف، متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية.