قطر تستضيف بطولة كأس العرب في ثلاث نسخ متتالية

آخر نسخة فازت بها الجزائر في الدوحة

منح، الأربعاء، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، دولة قطر، شرف استضافة النسخ الثلاث المقبلة من بطولة كأس العرب لكرة القدم، 2025 و2029 و2033″، على هامش كونغرس “فيفا” المقرر إقامته غدا الجمعة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في بيان له، نشره أمس الأربعاء، إنه “بطلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، تستضيف قطر نسخ كأس العرب أعوام 2025 و2029 و2033″.

وكانت قطر قد عبّرت عن رغبتها باستضافة بطولة كأس العرب لكرة القدم مرّة ثانية توالياً في شهر ديسمبر 2025، وقال وزير الشباب والرياضة القطري، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، في تصريحات سابقة لقناة “بي إن سبورتس”: “كقطري، أقول إن قطر أعلنت رغبتها، لكن، كنائب رئيس للاتحاد العربي لم يُعلن عن قرار واضح”. وتابع الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم القطري قائلاً: “هناك فكرة أن تكون كأس العرب تكملة للنسخة الأخيرة على المستوى نفسه وتحت رعاية فيفا والاتحاد العربي. نحن في الخطوات الأخيرة بأن تقام البطولة في شهر ديسمبر عام 2025 في قطر برعاية فيفا”.

واستضافت قطر النسخة الماضية في شهر ديسمبر 2021 بمشاركة 16 منتخباً عندما حصد المنتخب الوطني الجزائري اللقب على حساب منافسه منتخب تونس في المباراة النهائية، في بروفة مصغّرة لمونديال عام 2022. وبعد عام من استضافة كأس العرب، احتضنت قطر نهائيات كأس العالم في أواخر 2022 بمشاركة 32 منتخباً، وكأس آسيا في شهري جانفي وفيفري الماضيين وانتهت بتحقيق منتخب قطر اللقب للمرة الثانية توالياً.

وإذا ما تم اعتماد نفس نظام البطولة، وهو المرجح بنسبة كبيرة، فإن كأس العرب 2025 ستشهد مشاركة 16 منتخبًا مقسمة على 4 مجموعات بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة الإقصائيات بدءًا من الدور ربع النهائي.

ولم يحدد الفيفا في بيانه موعد إقامة البطولة، لكن وزير الرياضة القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، قال في تصريحات سابقة إن البطولة مقترح أن تُقام أواخر عام 2025 في شهر ديسمبر.