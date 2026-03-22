قطر: مقتل 6 أشخاص في حادث تحطم مروحية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن مقتل ستة أشخاص في حادث تحطم مروحية في قطر، سقطت فجر اليوم الأحد في المياه الإقليمية للدولة.

وأضافت أن عمليات البحث جارية للعثور على شخص مفقود آخر.

وجاء في بيان الوزارة: “تعلن وزارة الداخلية أنه في إطار عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين عقب تحطم المروحية في المياه الإقليمية للبلاد، تواصل فرق متخصصة عملياتها المكثفة للعثور على الشخص المفقود الأخير. وتعرب وزارة الداخلية عن خالص تعازيها”.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت، صباح اليوم الأحد، تعرض طائرة مروحية قطرية لعطل فني أثناء تأدية “واجب روتيني”، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة.

ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ومجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بحسب وزارة الداخلية.