قطر: 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار وحريق في مصنع للغاز الطبيعي

قالت السلطات القطرية إن 54 شخصا أصيبوا في حين اعتبر 18 في عداد المفقودين بعد انفجار في رأس لفان، مركز عمليات ​معالجة الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في البلاد أمس الأحد.

وذكرت شركة قطر ‌للطاقة في بيان “تؤكد قطر للطاقة وقوع حادث تشغيلي أثناء بدء العمليات في مدينة راس لفان الصناعية، مما أدى إلى انفجار وحريق في مصنع برزان، الذي يستخدم لاحتياجات الغاز ​المحلية، مساء يوم الأحد 21 جوان 2026، وتم على الفور نشر ​فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحريق الذي تمت السيطرة عليه”.

وقالت وزارة الداخلية ⁠القطرية في بيان إن 54 شخصا أصيبوا بجروح، بينما لا يزال 18 ​آخرون في عداد المفقودين ويجري البحث عنهم. وعزت الوزارة الانفجار إلى “حادث فني”، مؤكدة ​عدم وجود أي تسرب يشكل تهديدا للسلامة العامة.

وأضافت أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالتعاون مع فرق الدفاع المدني تجري عمليات بحث عن المفقودين.

ولم تشر قطر للطاقة إلى ما ​إذا كان الانفجار قد تسبب في أي أضرار للمصنع، الذي يزود السوق ​المحلية بالغاز.

تقع المنشأة ​في مدينة رأس ⁠لفان الصناعية، وهي المركز الرئيسي لشركة قطر للطاقة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 77 مليون ​طن سنويا عبر 14 خط إنتاج.

تعرض اثنان من خطوط ​إنتاج الغاز ⁠الطبيعي المسال في قطر وإحدى منشأتي تسييل الغاز إلى أضرار جراء الضربات التي وقعت في خضم الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، مما أدى إلى تعطيل 17 بالمئة ⁠من ​طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد، ومن ​المتوقع أن تستغرق الإصلاحات سنوات.