قميص رياضي وصليب.. هذه هي فتوى جمعية العلماء

أصدرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، السبت، فتوى تنصّ على تحريم ارتداء أقمصة رياضية تحمل الصليب رمز النصرانية.

جاء ذلك عبر صفحة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

وقال عضو لجنة الإفتاء في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأستاذ بشير بن باباعلي، إن القميص الرياضي الذي يحمل رمز الصليب، “لا يجوز للمسلم حمله ولا لبسه ولا شراؤه ولا بيعه ولا رسمه”.

وفي حالة تفصيل قميص رياضي بِرمز للصليب، لكن لا يظهر بِصورة جيّدة، لِسبب أو آخر. جاءت الفتوة بِإباحة ارتدائه أو شرائه أو بيعه.

وعن الصّلاة بِقميص رياضي يحمل رمز الصليب، قال عضو لجنة الإفتاء في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إنها مُحرّمة.

وأشار المفتي إلى أن أقمصة ناديَي برشلونة الإسباني وميلان آسي الإيطالي (الصورة المُدرجة أعلاه) ومنتخبَي البرازيل وإنجلترا (مثالا وليس حصرا)، تحمل رمز الصليب، ولا يجوز للمسلم أن يرتديها أو يشتريها أو يبيعها.

يُذكر، أن اللاعب الدولي الجزائري الحالي ومتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر، ينشط في نادي ميلان آسي الإيطالي، بِقميص يحمل رمزا للصليب. والأمر ذاته لِمواطنَيه حارس المرمى ألكسندر أوكيجة ومتوسط الميدان الهجومي فريد بولحية، في نادي ماتز الفرنسي. أما المدافع الدولي الجزائري السابق نذير بلحاج، فيُمثّل في الموسم الجاري ألوان فريق سيدان الفرنسي، الذي يحمل رمز “الخنزير البرّي”! وحدّث عن ألبسة الفتيات اللّواتي يُمارسن الرياضة، مثل السباحة والكرة الطائرة الشاطئية والتنس و……….وإيّاك أن تشعر بِالحرج!