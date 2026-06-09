قويدري يبحث مع “هواوي” تطوير الخدمات الرقمية لقطاع الصناعة الصيدلانية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، اليوم الثلاثاء 09 جوان، بمقر الوزارة، وفدا عن المجمع الصيني “هواوي”، وذلك في إطار بحث سبل التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية لقطاع الصناعة الصيدلانية.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، أكد قويدري أن رقمنة الصناعة الصيدلانية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للقطاع، بهدف بناء إدارة عصرية تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير القطاع.

وكان اللقاء مناسبة للاطلاع على الخبرة والتجربة التي يتمتع بها مجمع “هواوي” في مجال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، والاستماع إلى مقترحاته لمرافقة جهود الوزارة في عصرنة الإدارة وتحسين أداء المنصات الرقمية المخصصة في تعامل الوزارة مع المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في مجال الصناعة الصيدلانية.

الجانبان تطرقا كذلك إلى آفاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين الخدمات الرقمية لقطاع الصناعة الصيدلانية، بما يساهم في تعزيز الكفاءة، وتسريع معالجة الملفات، والرفع من المردودية.