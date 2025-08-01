كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان” تنطلق السبت

المنتخب الوطني المحلي منذ الجمعة في أوغندا

تنطلق، مساء السبت بأوغندا، كأس إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2024” في موعد استثنائي خلال شهر أوت 2025، بمشاركة 19 منتخبًا من بينهم المنتخب الوطني الجزائري، في بطولة تحتضنها ثلاث دول شرق إفريقية بشكل مشترك، وهي كينيا، تنزانيا، وأوغندا، وهذا في الفترة من 2 إلى 30 أوت الجاري.

وتتوزع المنتخبات الـ 19 المشاركة في البطولة على أربع (4) مجموعات، يتأهل من كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي. وتبدأ المنافسات من دور المجموعات ثم تُستكمل بالأدوار الإقصائية، حتى الوصول إلى النهائي المقرر يوم 30 أوت. وهذا في نظام جديد أقرته الهيئة الكروية القارية “كاف”.

وخصص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جوائز مالية قيّمة، حيث يحصل البطل المتوّج بلقب “شان 2024” على مبلغ 3.5 مليون دولار، في إطار السعي لتطوير البطولة ورفع قيمتها التسويقية والرياضية.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، صباح أمس الجمعة، أرض الوطن، من مطار هواري بومدين الدولي، باتجاه أوغندا بوفد ضم 26 لاعبا، للمشاركة في بطولة “الشان”، على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وأنهى المنتخب الوطني تحضيراته لهذا الموعد بخوض اللاعبين، مساء أول أمس الخميس، آخر حصة تدريبية بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، تحت إشراف المدرب الوطني مجيد بوقرة، وقد خصصت هذه الحصة للاسترخاء وإزالة الإرهاق.

وعلى غرار التربص ككل، فقد جرت الحصة التدريبية الأخيرة في أجواء رائعة تعكس طموحات ورغبة اللاعبين في تقديم بطولة في المستوى وتشريف الألوان الوطنية.

وعشية تنقله إلى أوغندا، استنجد الناخب الوطني مجيد بوقرة باللاعب الطيب مزياني، لتعويض محمد بن خماسة الذي تعرض إلى إصابة خلال التربص.

وسيقص رفقاء محيوص شريط مشاركتهم هذا الاثنين 4 أوت بمواجهة مثيرة أمام أصحاب الأرض والجمهور، منتخب أوغندا على الساعة الثامنة مساء بملعب مانديلا الوطني في العاصمة كامبالا، قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا يوم 8 أوت على الساعة 17.00 في نفس الملعب.

وسيكون المنتخب المحلي معفيًا من خوض الجولة الثالثة، قبل أن يلاقي منتخب غينيا في الجولة الرابعة يوم 15 أوت في ملعب مانديلا على الساعة الثامنة ليلا فيما يختتم الدور الأول بمواجهة النيجر يوم 18 أوت في نفس التوقيت بملعب نيابو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وجاءت المجموعات الأربع “للشان” على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا، إفريقيا الوسطى

المجموعة الثالثة: الجزائر، جنوب إفريقيا، أوغندا، غينيا، النيجر

المجموعة الرابعة: السودان، نيجيريا، السنغال، غينيا الاستوائية، جمهورية الكونغو.