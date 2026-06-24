كأس العالم 2026.. هذه هي قائمة المنتخبات المتأهلة والمقصاة بعد الجولة الثانية

أسدل الستار فجر الأربعاء، عن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، نجحت سبعة منتخبات في حجز بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، بينها اثنان من مستضيفي البطولة، المكسيك والولايات المتحدة.

وتأهلت إلى الدور الـ32 منتخبات: المكسيك، الولايات المتحدة، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، وكولومبيا.

وودعت خمسة منتخبات المنافسة بشكل رسمي، بعد هزيمتين متتاليتين، وهذه المنتخبات هي: هايتي، تركيا، تونس، الأردن، بنما.

ومع تأهل ثمانية من بين 12 منتخبا تحتل المركز الثالث إلى دور 32، ومع احتمال اللجوء إلى فارق الأهداف للفصل بينها، فإن العديد من المنتخبات لن تعرف مصيرها إلا مع صافرة النهاية لآخر مباراة في دور المجموعات.