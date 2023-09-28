كاتب عربي ينتخب أمينا عاما مدى الحياة للأكاديمية الفرنسية

تم انتخاب الكاتب الفرنكو لبناني، أمين معلوف، أمينا عاما مدى الحياة للأكاديمية الفرنسية. وهو المنصب الذي لم يشغله سوى 32 شخصا من عام 1634.

تم انتخاب الكاتب الفرنكو لبناني، أمين معلوف، أمينا عاما مدى الحياة للأكاديمية الفرنسية. وهو المنصب الذي لم يشغله سوى 32 شخصا منذ تأسيس الأكاديمية عام 1634.

والأمين العام للأكاديمية الفرنسية هو من سيتولى إدارة هذه المؤسسة الفرنسية التي تعنى بالدفاع وتعزيز اللغة الفرنسية. مما تعمل عليه الأكاديمية الفرنسية التي سيتولى أمين معلوف إدارتها أيضا، صياغة وتعديل قواعد اللغة الفرنسية وإضافة كلمات جديدة للقاموس الفرنسي.

كما تتكون الأكاديمية الفرنسية من 40 مقعدا، 28 منهم رجال وسبعة نساء، فيما تبقى خمسة مقاعد شاغرة في انتظار الانتخابات. وقد سبق للكاتبة الجزائرية آسيا جبار وأن انتخبت عضوة في هذه الأكاديمية، كأول شخصية مغاربية تدخل لهذه المؤسسة. أما أمين معلوف فتم انتخابه كعضو في الأكاديمية الفرنسية عام 2011، ليتم انتخابه اليوم على رأسها، وسيشغل هذا المنصب إلى غاية وفاته أو استقالته.

ولد أمين معلوف في بيروت بلبنان عام 1949، وتخرج بشهادة في علم الإجتماع من إحدى الجامعات اللبنانية الفرنكوفونية، ليعمل بعد تخرجه في جريدة النهار اللبنانية.

وهو منحدر من عائلة لبنانية عريقة ساهمت في النهضة العربية، حيث أنجبت العديد من الشعراء والأدباء. منهم، إضافة لأمين معلوف، منهم والده، رشدي معلوف، وهو صحفي وشاعر لبناني.