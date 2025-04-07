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الجزائر

كاسنوس: هذه إجراءات الاستفادة من خدمات منصة “ضمانكم”

محمد فاسي
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كاسنوس: هذه إجراءات الاستفادة من خدمات منصة “ضمانكم”
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الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس)

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس)، الإثنين، كافة المنتسبين الراغبين في الاستفادة من خدمات منصة “ضمانكم” إلى التقدم بطلب استخراج اسم المستخدم والرمز السري من مصالح الوكالة الولائية للصندوق، بهدف تسهيل الحصول على مختلف الخدمات الإلكترونية لفائدة منتسبيه عبر كامل التراب الوطني.

وتتيح منصة “ضمانكم” جملة من الخدمات التفاعلية التي تعزز من فعالية التواصل بين الصندوق والمستخدمين، وتختصر الوقت والجهد في معالجة الملفات والطلبات المختلفة، مما يدخل في إطار سياسة الرقمنة التي تنتهجها المؤسسة لتحسين جودة الخدمات العمومية.

ويمكن الولوج إلى المنصة عبر الرابط التالي: https://damancom.casnos.dz.

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