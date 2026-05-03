-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
مباريات التصفيات ستلعب خلال ثلاث فترات من التوقف الدولي

“كاف” تكشف عن موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا 2027 وتحدد تاريخ النهائي

عمر سلامي
  • 585
  • 0
“كاف” تكشف عن موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا 2027 وتحدد تاريخ النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن المواعيد الرسمية الخاصة بكأس أمم إفريقيا 2027، التي تشترك في تنظيمها كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وبرمجت المباراة الافتتاحية يوم 19 جوان 2027، على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 جويلية 2027.

وستجرى قرعة التصفيات يوم 19 ماي 2026، بمشاركة 48 منتخبا، من بينهم البلدان الثلاثة المستضيفة.

وسيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، تضم كل واحدة 4 منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي،أن مباريات التصفيات ستلعب خلال ثلاث فترات للتوقف الدولي، وفق البرنامج التالي:

الجولتان الأولى والثانية: من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.
 – الجولتان الثالثة والرابعة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.
 – الجولتان الخامسة والسادسة: من 22 إلى 30 مارس 2027.

مقالات ذات صلة
هذا هو الزمالك الذي سيواجه اتحاد العاصمة

هذا هو الزمالك الذي سيواجه اتحاد العاصمة

بالفيديو.. رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة ممثل الكيان الصهيوني خلال مؤتمر “الفيفا”

بالفيديو.. رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة ممثل الكيان الصهيوني خلال مؤتمر “الفيفا”

100 مرشح يشاركون في التربص التكويني المؤهل لنيل إجازة “كاف أ”

100 مرشح يشاركون في التربص التكويني المؤهل لنيل إجازة “كاف أ”

لوكا زيدان يطمئن الجزائريين بعودته سريعا ومشاركته في المونديال

لوكا زيدان يطمئن الجزائريين بعودته سريعا ومشاركته في المونديال

ألعاب القوى.. المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يحصد 13 ميدالية

ألعاب القوى.. المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يحصد 13 ميدالية

شوارع العاصمة تعيش أجواء استثنائية احتفالا بالتتويج العاشر لاتحاد الجزائر (فيديو)

شوارع العاصمة تعيش أجواء استثنائية احتفالا بالتتويج العاشر لاتحاد الجزائر (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد