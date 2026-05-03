“كاف” تكشف عن موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا 2027 وتحدد تاريخ النهائي

مباريات التصفيات ستلعب خلال ثلاث فترات من التوقف الدولي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن المواعيد الرسمية الخاصة بكأس أمم إفريقيا 2027، التي تشترك في تنظيمها كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وبرمجت المباراة الافتتاحية يوم 19 جوان 2027، على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 جويلية 2027.

وستجرى قرعة التصفيات يوم 19 ماي 2026، بمشاركة 48 منتخبا، من بينهم البلدان الثلاثة المستضيفة.

وسيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، تضم كل واحدة 4 منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي،أن مباريات التصفيات ستلعب خلال ثلاث فترات للتوقف الدولي، وفق البرنامج التالي:

– الجولتان الأولى والثانية: من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

– الجولتان الثالثة والرابعة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

– الجولتان الخامسة والسادسة: من 22 إلى 30 مارس 2027.