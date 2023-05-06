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رياضة

كاف يعاقب الترجي التونسي بعد أحداث مباراة شبيبة القبائل

عمر سلامي
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كاف يعاقب الترجي التونسي بعد أحداث مباراة شبيبة القبائل
ح.م
أعمال شغب خلال مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقوباتها على الترجي التونسي، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الترجي التونسي بـ4 مباريات من دون جمهور، مع وقف التنفيذ في مباريات منها.

وسيكون الترجي مطالبا بأن لا يتسبب في تجاوز تأديبي خلال 12 شهرا، وفي حال حدوث تجاوز سيتم حرمانه بصفة آلية من المشاركة في مسابقة دوري الأبطال.

كما عوقب الترجي بغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي.

ووفق العقوبات المسلطة على الترجي، فإنه سيستضيف الأهلي المصري، من دون جمهور، في لقاء نصف نهائي رابطة إفريقيا المرتقب الجمعة المقبل.

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