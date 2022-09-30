“كان” 2025 على طاولة الكاف والجزائر جاهزة للاحتضان

قرعة البطولة الإفريقية للمحلّيين السبت

تسحب عشية السبت بِدار الأوبيرا “بوعلام بسايح” بِالعاصمة، قرعة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحلّيين، بِحضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي، وعديد الشخصيات الرياضية، ولاعبين دوليين جزائريين من مختلف الأجيال يتقدمهم لخضر بلومي ورابح ماجر وعنتر يحيى.

واختير الدولي الجزائري عبد المؤمن جابو، رفقة عدد من اللاعبين “الأفارقة”، على غرار كيديابا من الكونغو، التونسي أيمن المتلولي، الليبي محمد نشنوش، السودانان هيثم مصطفى ومحمد طاهير، والغاني إيمانوال ايقيمان بادو لسحب قرعة منافسة “الشان”، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023. وسبق للنجم الجزائري لنادي وفاق سطيف المشاركة مع المنتخب الوطني المحلّي في “شان” 2011 بِالسودان، وسجّل هدفَين، وساهم في بلوغ فريق المدرب عبد الحق بن شيخة دور نصف النهائي، والتموقع رابعا في جدول الترتيب النهائي.

جابو ونجوم آخرون لسحب قرعة “الشان”

وقد اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أربعة ملاعب لاحتضان المنافسة الإفريقية، وهي ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، ملعب ميلود هدفي بوهران، ملعب 5 جويلية بالعاصمة، وملعب براقي الذي من المنتظر أن يحتضن حفل الافتتاح والحفل الختامي.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة إضافة إلى البلد المنظم، (الجزائر)، ليبيا، المغرب، السينغال، مالي، موريتانيا، كوت ديفوار، غانا، النيجر، الكونغو، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا أوغندا، السودان، أنغولا، مدغشقر، الموزمبيق.

وتُقسّم المنتخبات الإفريقية المحلّية الـ 18 إلى 6 مجموعات تضمّ كلّ واحدة منها 3 فرق مناصفة، وبعد إجراء 3 جولات من الدور الأوّل، يتأهّل رائد كلّ مجموعة إلى دور ربع النهائي، فضلا عن أحسن منتخبَين نالا المركز الثاني.

ومن المنتظر أن يحل اليوم بالجزائر، رئيس الكاف موتسيبي والسكرتير العام فيرون موسينجو أومبا للمشاركة في قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، حيث كان متواجدا أمس بغينيا كوناكرى، حيث التقى موتسيبي بالعقيد مامادي دومبويا، رئيس المرحلة الانتقالية، وبوزير الشباب والرياضة، الدكتور برنارد جومو لمعرفة تحضيرات هذا البلد لاحتضان كأس إفريقيا لأمم المقررة سنة 2025.

علما أن المكتب التنفيذي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم يعقد اجتماعا على هامش عملية القرعة، ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، العديد من النقاط المتعلقة بكرة القدم القارية خاصة مستقبل كأس أمم إفريقيا للأمم 2025 المقرر إجراؤها بغينيا.

وحسب بعض المصادر، فإن هناك حديثا عن سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم الجاهزية، حيث أبدت عديد الدول استعدادها لاحتضان هذه المنافسة، من بينها الجزائر، حيث قال وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق في عديد المناسبات أن الجزائر مستعدة لخلافة غينيا في حالة واحدة وهي انسحابها رسميا.. وأعلمت الاتحاد الإفريقي بجاهزيتها لاحتضان هذا الحدث القاري.