كبار في السن وأثرياء.. إيرانية تقتل أزواجها السبعة بعد زواج المتعة!

بعد 9 سنوات من التمويه افتضح أمرها

تداولت تقارير إخبارية نبأ افتضاح أمر سيدة إيرانية قتلت أزواجها السبعة، وسلبتهم أموالهم كونهم جميعا من الأثرياء، وذلك بعد 9 سنوات من التمويه.

وبحسب ما أفادت صحف إيرانية فقد قامت امرأة تُدعى “كلثوم” بقتل سبعة رجال أثرياء، بعدما قامت بتكوين عقود زواج مؤقتة مع هؤلاء الرجال.

واستغلت كلثوم زواج المتعة للوصول إلى ثروات ضحاياها من كبار السن، ثم قامت بقتلهم.

وأعلنت الشرطة الإيرانية في محافظة مازندران شمال إيران، أنها اعتقلت سيدة تبلغ من العمر 56 عاما بعد أن قتلت زوجها البالغ من العمر 82 عامًا، لتعترف بعد التحقيقات أنها أقدمت على قتل 6 أزواج آخرين كانت قد تزوجتهم من خلال عقود الزواج المؤقتة.

وقالت صحيفة “اعتماد” الإيرانية، بأن “أغلب النساء اللاتي يرتكبن جريمة قتل الأزواج يلجأن إلى طريقة تسميم أزواجهن في كثير من الأحيان، وهذا بالضبط ما قامت به “كلثوم” لتقتل أزواجها السبعة وإخفاء فعلتها الشنيعة هذه لمدة 9 سنوات”.

ووفقا للصحيفة، لم يشهد التاريخ الجنائي في إيران جرائم لقاتلة متسلسلة تستهدف الرجال الكبار بالعمر، إذ كانت معظم ضحايا جرائم القتل المتسلسلة من النساء والأطفال.

وأضافت أن “القتلة المتسلسلين عادةً لا يقضون الكثير من الوقت من لحظة ملاقاة ضحيتهم حتى قتله، لكن كلثوم كانت قد عاشت مع أزواجها المؤقتين لفترة طويلة بهدوء قدر الإمكان، فخلال كل تلك الأيام والأسابيع، كان همها الأكبر كيف ترتكب جريمة قتل دون أن تثير الشكوك من حولها ولا تترك أي أثر خلفها”.

وألقت الشرطة الإيرانية، القبض على “كلثوم” منذ أيام، وهي ما تزال قيد التحقيق لمعرفة ما إذا كان عدد ضحاياها قد تجاوز السبعة أشخاص أم لا.