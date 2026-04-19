كريمة لعرابة… فنانة جزائرية تُبهر المشهد الثقافي الأوروبي في البندقية

في حضور شخصيات رفيعة ونائب القنصل العام للجزائر

احتضنت مدينة ميستري التابعة لمدينة البندقية الإيطالية، يوم 17 أفريل، افتتاح المعرض الفني الدولي بعنوان «من نحن؟ في الزمن الفُصامي» للفنانة الجزائرية-الإيطالية كريمة لعرابة، وذلك بقاعة تابعة لمعهد ثقافي قرب كاتدرائية سان لورينزو.

وعرف حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرسمية والثقافية، من بينهم المستشارة البلدية لمدينة البندقية ديبورا أونيستو، وممثلة بلدية ميستري-كاربينيدو إليزابيتا تشين، إضافة إلى نائب القنصل العام للجزائر بميلانو السيدة نورا درّاجي، في مشهد يعكس البعد الثقافي والدبلوماسي للحدث.

ويقدّم المعرض تجربة فنية متعددة الوسائط تجمع بين الرسم والنحت والفيديو، أبرزها عمل تركيبي عبارة عن صندوق مرايا يعكس صورة الزائر بشكل متكرر، في إشارة إلى فكرة التشتت والبحث عن الذات في عالم سريع التغير. كما يضم المعرض أعمالاً سمعية بصرية تتناول المسار الشخصي للفنانة وأسئلة الهوية والوجود.

ويستمر المعرض إلى غاية الفاتح من ماي، مع فتح أبوابه مجانًا أمام الجمهور، حيث تحرص الفنانة على الحضور يوميًا للتفاعل مع الزوار وشرح أعمالها ورؤيتها الفنية.

وفي تصريح لـ”الشروق اليومي”، أكدت كريمة لعرابة أن هذا المشروع أُنجز بتمويل شخصي رغم التكاليف، بهدف تقديم صورة إيجابية عن الجزائر وإبراز حضورها الثقافي والفني في الخارج، معتبرة أن الفن يمثل أداة فعالة لتعزيز “القوة الناعمة” وبناء جسور التواصل بين الشعوب بدل الحدود والصراعات.

كما عبّرت عن أملها في دعم أكبر للمبادرات الفنية الجزائرية مستقبلاً، بما يسمح بتعزيز حضور الفنانين في المحافل الدولية وترسيخ مكانة الجزائر في المشهد الثقافي العالمي.