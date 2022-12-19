كريم بن زيمة يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا

أعلن الدولي الفرنسي ومهاجم نادي ريال مدريد كريم بنزيمة يوم الإثنين، عن اعتزاله اللعب مع منتخب فرنسا. مباشرة بعد خسارة الديوك في نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.

وكتب بن زيمة (35 سنة) في تغريدة على تويتر:”لقد بذلت الجهود، وارتكبت الأخطاء التي كان عليّ أن أبذل وأرتكب، للوصول إلى ما أنا عليه اليوم. وأنا فخور بذلك”.

قبل أن يضيف اللاعب المتوّج بالكرة الذهبية:”لقد كتبت قصتي، وقصتنا وصلت إلى نهايتها”. مرفقا تغريدته بصورة له وهو يرتدي قميص الديوك.

وغاب بن زيمة ذو الأصول الجزائرية، عن نهائيات مونديال قطر، بعد إصابته على مستوى الفخذ، في حصة تدريبية سبقت أولى مباريات فرنسا في المونديال بثلاثة أيام فقط.

وسبقت رسالة الاعتزال، رسالة غامضة وجّهها اللاعب عبر حسابه في انستاغرام، قال فيها عشية النهائي:”لست مهتمًا”.