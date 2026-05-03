كلويفرت يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا

رشّح النجم الهولندي السابق، باتريك كلويفرت، نادي باريس سان جيرمان، للتتويج بدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

وقال اللاعب السابق لنادي برشلونة: “باريس سان جيرمان قدم أداءً مميزًا الموسم الماضي وتوج باللقب، وفي الموسم الحالي وهو أحد المرشحين بجانب بايرن ميونخ”.

وأضاف كلويفرت، في حوار مع موقع “كوورة”: “الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن سيفوز بدوري الأبطال، وأعتقد أن النادي الفرنسي سيتوّج بها مرة ثانية على التوالي”.

وفاز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ بنتيجة 5-4 في مباراة الذهاب بـ “حديقة الأمراء”، وسيلتقي الفريقان هذا الأربعاء في لقاء الإياب بألمانيا.

وسيواجه المتأهل من هذه المباراة في النهائي، الفائز من موقعة نصف النهائي الآخر بين أتلتيكو مدريد وآرسنال.

وتعادل أتلتيكو على ميدانه مع أرسنال بهدف لمثله، وسيتجدد اللقاء بين الفريقين، هذا الثلاثاء في لقاء الإياب بإنجلترا.