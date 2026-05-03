-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

كلويفرت يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
  • 1135
  • 0
كلويفرت يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا
أرشيف
باتريك كلويفرت

رشّح النجم الهولندي السابق، باتريك كلويفرت، نادي باريس سان جيرمان، للتتويج بدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

وقال اللاعب السابق لنادي برشلونة: “باريس سان جيرمان قدم أداءً مميزًا الموسم الماضي وتوج باللقب، وفي الموسم الحالي وهو أحد المرشحين بجانب بايرن ميونخ”.

وأضاف كلويفرت، في حوار مع موقع “كوورة”: “الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن سيفوز بدوري الأبطال، وأعتقد أن النادي الفرنسي سيتوّج بها مرة ثانية على التوالي”.

وفاز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ بنتيجة 5-4 في مباراة الذهاب بـ “حديقة الأمراء”، وسيلتقي الفريقان هذا الأربعاء في لقاء الإياب بألمانيا.

وسيواجه المتأهل من هذه المباراة في النهائي، الفائز من موقعة نصف النهائي الآخر بين أتلتيكو مدريد وآرسنال.

وتعادل أتلتيكو على ميدانه مع أرسنال بهدف لمثله، وسيتجدد اللقاء بين الفريقين، هذا الثلاثاء في لقاء الإياب بإنجلترا.

مقالات ذات صلة
معاقبة عبدلي

معاقبة عبدلي

100 مرشح يشاركون في التربص التكويني المؤهل لنيل إجازة “كاف أ”

100 مرشح يشاركون في التربص التكويني المؤهل لنيل إجازة “كاف أ”

عرعار رئيسا جديدا لمجلس إدارة شباب بلوزداد

عرعار رئيسا جديدا لمجلس إدارة شباب بلوزداد

تعيين حكام مباراة شباب بلوزداد واتحاد خنشلة

تعيين حكام مباراة شباب بلوزداد واتحاد خنشلة

غويري يندمج في التدريبات الجماعية لأولمبيك مرسيليا

غويري يندمج في التدريبات الجماعية لأولمبيك مرسيليا

لوكا زيدان يطمئن الجزائريين بعودته سريعا ومشاركته في المونديال

لوكا زيدان يطمئن الجزائريين بعودته سريعا ومشاركته في المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد