كل التفاصيل عن جديد الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية

إقرار تعديلات جوهرية و16 ضابطا للتسيير

أفرجت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، بصفة رسمية عن مخرجات الجمعية العامة للضوابط الجديدة الـ16 المسيرة للخدمات الاجتماعية والموجهة لفائدة أزيد من 800 ألف مستخدم، إذ تقرر تمكين الموظفين المحالين على عطلة طويلة المدى الاستفادة من كل المنح والتعويضات باستثناء السلف، إلى جانب الرفع من قيمة “منحة وفاة العامل” إلى 39 مليون سنتيم، بالمقابل فقد تم إلغاء “منح كوفيد 19” نهائيا.

رفع منحة وفاة العامل إلى 39 مليونا وسلفة الزواج بـ10 ملايين

أفادت مصادر “الشروق” بأن الضوابط الجديدة المسيرة للخدمات الاجتماعية، والموجهة لفائدة عمال وموظفي القطاع، ستدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، إذ تم إدراج تعديلات وتغييرات جوهرية على مختلف الخدمات، وذلك في إطار الارتقاء بها وتطويرها.

وعليه، فقد تقرر في “مجال العلاوات”، تمكين كافة الموظفين المحالين على عطلة طويلة المدى من الاستفادة من كل المنح والتعويضات من دون حرمانهم من ذلك باستثناء السلف، إلى جانب إلغاء منحة “كوفيد 19″، بما فيها ملفات المستخدمين المودعة بعنوان سنة 2020، بالإضافة إلى تمكين العمال والعاملات المقبلين على الزواج من الحصول على “منحة الزواج” والتي تقدر بـ3 ملايين سنتيم.

استفادة المحالين على العطل طويلة الأمد من كل المنح والتعويضات

وفي الشق المتعلق “بالتضامن الوطني”، أوضحت مصادر “الشروق” بأن الجمعية العامة قد أقرت الرفع من قيمة “منحة وفاة العامل”، حيث تتغير القاعدة الثلاثية، وبالتالي فالعامل الذي اشتغل 25 سنة وتوفي يحصل على ما قيمته 32 مليون سنتيم زائد 7 ملايين سنتيم، بمبلغ إجمالي يساوي 39 مليون سنتيم، في حين تمت الزيادة أيضا في منحة وفاة الابن والزوج إلى 2 مليون سنتيم.

بالمقابل قررت اللجنة الوطنية الرفع من مساهمتها المالية لشراء أدوات الإعاقة بنسبة 80 بالمائة كحد أقصى من قيمة الأداة، إلى جانب الرفع من منحة الأيتام ليتيم أحد الأبوين من 9 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار، مع الزيادة في منحة يتيم الوالدين من 12 ألفا إلى 15 ألف دينار.

وفي مجال السلف، أكدت المصادر ذاتها أن أشغال الجمعية العامة قد أدرجت زيادة في “سلفة الزواج” قدرت بـ3 ملايين سنتيم لتقفز من 7 ملايين إلى 10 ملايين سنتيم، فيما تم الرفع أيضا في سلفة شراء سيارة من 50 مليونا إلى 100 مليون سنتيم، وهو الملف الذي يبقى مرهونا بسماح الدولة للوكلاء باستيراد السيارات، بالمقابل، فقد تم التقليص في مدة تسديد “السلفة الاستثنائية” من 10 سنوات إلى 05 سنوات.

5 ملايين للاستفادة من المخيمات الصيفية وإلغاء نهائي لمنحة كورونا

وفيما يتعلق بملف الصحة، أشارت مصادرنا إلى أن اللجنة الوطنية قد أقرت تعويض مستخدميها عن العمليات الجراحية سواء في العيادات الخاصة المتعاقد معها أو غير المتعاقد معها بسنة 60 بالمائة، حيث سيكون التعويض عن مبلغ الفاتورة وليس عن مبلغ العملية. على أن يتم التكفل بعمليات التلقيح الاصطناعي في العيادات الخاصة المتعاقد معها بنسبة 100 بالمائة عوض 60 بالمائة، مع التكفل التام أيضا بعمليات العيون المستعصية كشبكية العين، لتحدد قائمة هذه العمليات من طرف الطبيب المستشار الخاص باللجنة الوطنية.

وبخصوص ملف الترفيه في الشق الخاص بالمخيمات الصيفية، أقرت أشغال الجمعية العامة المنعقدة مؤخرا بولاية الجلفة، الرفع من مبلغ مساهمة اللجنة للعائلة الواحدة من 3 ملايين سنتيم إلى 5 ملايين سنتيم كحد أقصى، وذلك بغية الانخراط التام والتكفل ولو بجزء بسيط من تكلفة الرحلات السياحية لفائدة العمال والموظفين بولايات الجنوب الكبير، والذين يرغبون الاستفادة من خدمة المخيمات الصيفية بالولايات الساحلية.