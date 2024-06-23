كل التفاصيل للالتحاق بمدارس أشبال الأمة

تكوين راق وامتيازات بالجملة لخزان ضباط الجيش الجزائري

تنطلق، الأحد 30 جوان الجاري، رسميا، عملية تسجيلات المترشحات والمترشحين الناجحين في شهادة التعليم المتوسط والراغبين في الالتحاق بمدارس أشبال الأمة بعنوان السنة الدراسية 2024-2025.

وفي هذا السياق، تعلم القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، عن فتح أبواب التسجيل في مدارس أشبال الأمة بهدف تكوين إطارات نخبة ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، إذ بإمكان التلاميذ الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والراغبين في الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي استكمال مشوارهم الدراسي بمدارس أشبال الأمة، حيث ستكون التسجيلات الأولية للمشاركة في مسابقة الدخول إلى هذه المدارس خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 11 جويلية 2024.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني، عبر الموقع الرسمي لمدرسة أشبال الأمة التابعة لها، بأن التسجيلات بالنسبة للسنة الأولى ثانوي مفتوحة للذكور والإناث، حيث يتابع المترشحون والمترشحات المقبولون تعليم الطور الثانوي على مستوى مدارس أشبال الأمة المنتشرة عبر النواحي العسكرية.

وبالمقابل، فإن التسجيل الأولي للمشاركة في المسابقة، سيكون حصريا على هذا الموقع الإلكتروني:http://preinscription.mdn.dz/cadets ثم تأتي مرحلة انتقاء المترشحات والمترشحين للمشاركة في المسابقة، حسب ترتيب النتائج المتحصل عليها خلال السنة الدراسية وعدد المقاعد البيداغوجية المتاحة.

وتضمن مدارس أشبال الأمة تعليما مدرسيا يشمل الطورين المتوسط والثانوي وإسناد التعليم المدرسي بتكوين شبه عسكري مكيّف، يتم من خلاله توجيه الشبل المتحصل على شهادة البكالوريا، حسب احتياجات الجيش الوطني الشعبي والمعدل المحصل عليه في امتحان البكالوريا، لمتابعة تكوين عسكري وجامعي في إحدى مدارس الضباط للجيش الوطني الشعبي.

وإلى ذلك، فقد حدّدت وزارة الدفاع الوطني شروط وكيفيات انتقاء شبلات وأشبال الأمة للسنة الدراسية 2024-2025، إذ يشترط أن يكون المترشح حاملا للجنسية الجزائرية وأن يكون من مواليد سنة 2009 فما بعد، وأن يكون حاصلا على شهادة التعليم المتوسط بمعدل يساوي أو يفوق 12/20 للسنة الدراسية 2022 ـ 2023، وأن يكون مقبولا في السنة الأولى ثانوي، شعبة علوم وتكنولوجيا، وأن يحظى باللياقة البدنية والصحة الجيّدة.

وفي ذات السياق، سيخضع المترشحون للمشاركة في المسابقة من أجل الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي بمدارس أشبال الأمة، إلى امتحانات في مادة الرياضيات والعلوم الفيزيائية، اللغة العربية، كما سيخضعون إلى فحص طبي واختبار اللياقة البدنية.

كما ستتم عملية انتقاء المترشحين للمشاركة في المسابقة حسب ترتيب النتائج المتحصل عليها خلال السنة الدراسية وعدد المقاعد البيداغوجية المتاحة، ولهذا، يجب على المتسابقين المقبولين للمشاركة في المسابقة، سحب استدعاءاتهم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني ما بين 25 جويلية 2024 و31 جويلية 2024.

وفي حال القبول، يجب على المتسابقين والمتسابقات المقبولين للدخول إلى مدارس أشبال الأمة سحب استدعاءاتهم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني ما بين 25 و31 أوت 2024، حيث سيتم التجنيد عبر مدارس أشبال الأمة وهي كالتالي: “م أ أ بالبليدة: ثانوية، م أ أ بالمسيلة: ثانوية – متوسطة، م أ أ بوهران: ثانوية، م أ أ بتيارت: ثانوية – متوسطة، م أ أ ببشار، ثانوية – متوسطة، م أ أ بالأغواط: ثانوية، م أ أ بسطيف: ثانوية، م أ أ بباتنة: ثانوية، م أ أ ببجاية / ثانوية – متوسطة إلى جانب م أ أ بتمنراست: ثانوية – متوسطة”.

وتطبّق مدارس أشبال الأمة البرنامج الرسمي للتعليم العام لوزارة التربية الوطنية، إذ يضمن التعليم من طرف أساتذة منتدبين من وزارة التربية الوطنية ويلقن الأشبال القواعد الأساسية للانضباط في الجيش الوطني الشعبي، طبقا لبرنامج تكوين شبه عسكري مكيّف بالإضافة إلى برنامج تكميلي في التربية المدنية والأخلاقية، فيما سيستفيد الأشبال من العطل المدرسية المبرمجة من طرف وزارتي الدفاع الوطني والتربية الوطنية.

وتحقيقا لغاية النخبوية، فإن التلاميذ الناجحين للالتحاق بقطب الامتياز لتكوين إطارات المستقبل لفائدة الجيش الوطني الشعبي، سيستفيدون من منحة تكوين راق في كل الميادين، كما ستوفر مدارس أشبال الأمة برنامجا ثقافيا ورياضيا متنوعا للتلاميذ، وذلك بفضل نوعية العنصر البشري المؤهل المجند لهذا الغرض والوسائل البيداغوجية الحديثة المتوفرة بهذه المدارس، وهيئتها المديرة المتمثلة في مجلس توجيهي ومجلس بيداغوجي مكلفان بإعداد ومتابعة تلقين البرامج التعليمية المقدمة على مستوى هذه المؤسسات والتي تؤهلهم للتدرج واجتياز شهادة البكالوريا، ومن ثمّ، توجيه الناجحين لمواصلة التكوين على مستوى إحدى المدارس العليا للجيش الوطني الشعبي بعد متابعة سنة التكوين القاعدي المشترك على مستوى الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، مما سيساهم في تحضير النخبة العسكرية للغد وتشكيل احتياطي لتلبية احتياجات القوات المسلحة من طلبة ضباط.