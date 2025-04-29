كل شيئ عن تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي

خلال الفترة بين 4 و31 ماي

دعت وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء في بيان، جميع أولياء الأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2019، إلى تسجيل أبنائهم في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، للموسم الدراسي المقبل. مؤكدة أنّ العملية ستكون حصريًا عبر النظام المعلوماتي للقطاع.

وتستمرّ عملية التسجيل عن طريق الولوج إلى فضاء الأولياء في النظام المعلوماتي للوزارة، خلال الفترة ما بين 4 و31 ماي الداخل.

ولا تشمل العملية الأطفال المتمدرسين حاليًا في أقسام التربية التحضيرية، المسجّلين على الأرضية الرقمية، لأنهم مسجّلون في السنة الأولى ابتدائي تلقائيا.

وسيكون على الأولياء المعنيين بتسجيل أبنائهم اتباع الخطوات الآتية:

بالنسبة للأولياء المنخرطين في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية:

يقوم الولي أو الوصي الشرعي بالولوج لحسابه على الفضاء المخصّص له، ثم يحجز المعلومات على الاستمارة الإلكترونية لطلب التسجيل في السنة الأولى ابتدائي المتاحة على واجهة تسجيل الأطفال، مع اختيار ثلاث (3) مدارس قريبة من مقر إقامته أو مكان عمله بالترتيب.

رفع صور أو نُسَخ للوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الطفل بالولي أو الوصي الشرعي، وتلك التي تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة، وهي مذكورة بالتفصيل في النظام المعلوماتي.

يستخرج الولي أو الوصي الشرعي من ذات الفضاء، الاستمارة الإلكترونية للتسجيل الأولي ويحتفظ بها.

بالنسبة للأولياء غير المنخرطين في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية:

يقوم الولي أو الوصي الشرعي بحجز المعلومات المطلوبة على الاستمارة الإلكترونية لطلب التسجيل في السنة الأولى ابتدائي، التي تتضمن معلومات إنشاء حساب جديد، والمتاحة على الواجهة الرئيسية لذات الفضاء، مع اختيار 3 مدارس قريبة من مقر إقامته أو مكان عمله.

يرفع صورا أو نُسَخا للوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الطفل بالولي أو الوصي الشرعي، وتلك التي تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة.

يستخرج الولي أو الوصي الشرعي من ذات الفضاء، الاستمارة الإلكترونية للتسجيل الأولي، التي تتضمن معلومات الدخول للفضاء (اسم المستخدم وكلمة المرور) لاستخدامها في الولوج إلى حسابه لمتابعة طلبه.

ويتم إعلام الأولياء بنتيجة دراسة طلباتهم عبر الفضاء المخصّص لهم، إلى جانب إشهار القوائم المقبولة في المؤسسات التربوية يوم الإثنين 30 جوان 2025، يضيف بيان الوزارة.