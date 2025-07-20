كل ما يتعلق بنتائج البكالوريا وطريقة الاطلاع عليها

كشفت وزارة التربية الوطنية أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 2025 التي ينتظرها 878 ألف مترشح سيكون اليوم الأحد 20 جويلية، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك عبر عدة قنوات رسمية موجهة لكل من المترشحين المتمدرسين والأحرار.

وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين، ستُعرض قوائم التلاميذ الناجحين في نفس التوقيت على مستوى المؤسسات التعليمية التي اجتازوا بها الامتحان، كما يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر:

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bac.onec.dz.

فضاء الأولياء: https://awlyaa.education.dz.

أو خدمة الرسائل النصية القصيرة مجانًا عبر متعاملي الهاتف النقال “موبيليس”، “أوريدو” و”جازي” من خلال تشكيل الرمز: #567*

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فبإمكانهم الاطلاع على نتائجهم عبر نفس الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو من خلال خدمة الرسائل النصية المجانية على نفس الرقم والرمز المذكور.

وبعد الدخول إلى أحد الموقعين الرسميين: (موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو بوابة فضاء الأولياء) يجب اتباع الخطوات الآتية:

1. إدخال المعلومات الشخصية:

رقم التسجيل.

الرقم السري (الموجود في الاستدعاء).

2. حل السؤال الرياضي الظاهر على الشاشة (عملية تحقق بسيطة).

3. الضغط على زر “استظهار النتيجة” لعرض النتيجة الكاملة.

وأعربت وزارة التربية الوطنية عن تهانيها الخالصة للناجحين في هذه الدورة، مثمنة جهود الجماعة التربوية وكل من ساهم في إنجاح الموسم الدراسي على مختلف المستويات. كما وجهت شكرها وتقديرها لمؤسسات الدولة والمساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاح هذا الامتحان.