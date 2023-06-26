كم رأس غنم يتم نحره في الجزائر؟.. مسؤولة بوزارة الفلاحة تجيب

تعرف الجزائر سنويا نحر ما يقارب 4 ملايين رأس من الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، حسب ما أعلنت عنه مسؤولة بوزارة الفلاحة.

وخلال استضافتها ببرنامج “ضيف الصباح” أكدت ليلى رمضاني نائب مديرة المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة أنّ الجزائر تعرف عمليات نحر ما يقارب الـ 4 ملايين رأس من الأغنام سنوياً بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أنّ هذه الأعداد محلية وغير مستوردة كون الإنتاج الوطني يغطي حاجيات البلاد.

وفي السياق ذاته، طمأنت رمضاني المواطنين بأنّ الأضاحي المتداولة اليوم بالأسواق “سليمة ومؤطّرة من قبل البياطرة الجزائريين”.

وأشارت إلى أنّ عمليات المراقبة على مستوى نقاط البيع أظهرت “خلو الأغنام المتنقلة من الجنوب إلى الشمال من جميع الأمراض”.

وقالت رمضاني بأن “المصالح البيطرية قامت في الفترة الأخيرة بحملة تلقيح واسعة النطاق للأغنام والمواشي ضدّ الحمى القلاعية”، و”كلّلت هذه العملية بالنجاح” بحسب ما وقف عليه البيطريون عند مختلف نقاط البيع المقامة من قبل الولاة.

وعن سؤال حول ظاهرة ارتفاع الأسعار، أوضحت ممثلة وزارة الفلاحة “أنّ ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تدخل الوسطاء في الأسواق وتعدّدهم في هذه الشعبة”.

ضمن هذا السياق، أضافت رمضاني: “الدولة اتخذت كل الإجراءات من أجل دعم شعبة المواشي والأغنام عبر تمكين الموّالين من الحصول على الأعلاف بأسعار معقولة وقامت أيضاً بفتح نقاط بيع بهدف الحدّ من ظاهرة المضاربة وتقريب المستهلكين من الموّالين.”

وبخصوص المسالخ التابعة للدولة، أوضحت ضيفة الإذاعة أنّ “جميع المذابح العمومية ستظل مفتوحة أمام المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى وستكون عمليات الذبح مؤطّرة من قبل المصالح البيطرية بما فيها دوريات مسيّرة نحو الأحياء الشعبية لمرافقة المواطنين والتأكد من سلامة الأضاحي ومطابقتها للشروط الصحية”.