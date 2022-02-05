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الجزائر

كنفدرالية النقابات تقترح إنشاء مرصد للقدرة الشرائية

نشيدة قوادري
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كنفدرالية النقابات تقترح إنشاء مرصد للقدرة الشرائية
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طالبت كنفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم 14 نقابة مستقلة ممثلة لقطاعات وزارية، بالترخيص للمتقاعدين بإنشاء نقابات خاصة بهم للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، فيما أعلنت تمسكها بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية.

ووجهت الكنفدرالية نداء للسلطات العمومية، تدعوها لمعالجة الملفات العالقة والمطالب السبعة، منها رفع النقطة الاستدلالية بما يعيد للقدرة الشرائية توازناتها مع إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية وإعادة النظر في سياسة الأجور، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن، مع التأكيد على تحيين منح المناطق الجغرافية وتعميم منحة الامتياز، ورفع القيود على الحريات النقابية.

واستعجلت الكنفدرالية السلطات العمومية الترخيص للمتقاعدين بإنشاء نقابة خاصة بهم للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، فيما طالبت بأن تكون تعديلات القانون رقم: 90/14 تتماشى وأحكام الاتفاقيات الدولية للعمل (رقم:87،98…) المُصادق عليها من طرف الجزائر، وبما يتوافق والواقع الجديد، خاصة في مجال إنشاء الكنفدراليات والتمثيلية النقابية والتفاوض الجماعي، بالإضافة إلى ترقية الحريات النقابية وجعلها أكثر مرونة لاسيما في حق ممارسة الإضراب والتجمهر والتظاهر مع توفير الحماية للنقابيين توافقاً مع الدستور الجديد.

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