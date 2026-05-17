“كن نظيفا ليوم واحد”… مبادرة لنشر ثقافة النظافة بالشوارع”

لتعزيز الحس البيئي لدى الشباب

كشفت المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة عن إطلاق مبادرة بيئية تطوعية واسعة تحت عنوان “السبت البيئي”، التي تحمل شعار: “كن نظيفا ليوم واحد”، وذلك بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والشبابية عبر عدد من البلديات، في إطار ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وتعزيز قيم المواطنة والعمل التطوعي داخل المجتمع.

وفي السياق، أكد رئيس المنظمة عفان سفيان، أن هذه المبادرة التي انطلقت بولاية الجلفة وبالتنسيق مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالجلفة بلدية الإدريسية ومديرية الشباب والرياضة، تهدف إلى نشر الوعي البيئي وغرس ثقافة النظافة والمحافظة على المحيط، خاصة في ظل التحديات البيئية التي أصبحت تفرض ضرورة إشراك المواطن في حماية الفضاءات العامة والمساهمة في تحسين الإطار المعيشي للمجتمع.

وقد شملت الحملة إزالة الأتربة والأحراش والنفايات الهامدة والمنزلية، إلى جانب دهن الأرصفة وتحسين المحيط العمراني، في أجواء تطوعية وتنظيمية مميزة، أين تم تنظيم حملة نظافة واسعة مست مختلف مداخل ومخارج المدينة، إضافة إلى بعض الشوارع الرئيسية ومحيطات المؤسسات التربوية والشبانية والرياضية.

وأوضح المتحدث أن مبادرة “السبت البيئي” هي نشاط مستمر لتنظيف الأحياء والشوارع وستعمم قريبا بباقي بلديات الجلفة وولايات الوطن خلال الأسابيع المقبلة، كما تعتبر مشروع مواطني وتوعوي يهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في السلوك اليومي للمواطن، من خلال ترسيخ مبادئ احترام البيئة والحفاظ على الممتلكات العمومية وتعزيز روح المسؤولية الجماعية.

وأشار عفان إلى أن المبادرة تنظم بالتنسيق مع عدد من الهيئات والمؤسسات المحلية، إلى جانب مشاركة الجمعيات الناشطة، والكشافة الإسلامية، والنوادي الشبابية، والمتطوعين، في إطار عمل جماعي يهدف إلى توحيد الجهود لخدمة البيئة والمجتمع.

مضيفا أنه يتم السعي من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها نشر ثقافة النظافة والمحافظة على المحيط والفضاءات العمومية، وتعزيز الحس البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة فئة الشباب، إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي والمبادرات الجماعية الهادفة التي من شأنها المساهمة في تحسين المحيط الحضري وإبراز الوجه الجمالي للمدن والأحياء.

“السبت البيئي”… موعد لحماية البيئة

كما أكد أن المنظمة تعمل على جعل “السبت البيئي” موعدا دوريا يجمع مختلف شرائح المجتمع حول هدف نبيل يتمثل في حماية البيئة ونشر ثقافة السلوك الحضاري، مشيرا إلى أن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد بالدرجة الأولى على وعي المواطن واستعداده للمشاركة الإيجابية في خدمة محيطه.

وفي ذات السياق، ثمّن الدور الكبير الذي تلعبه فعاليات المجتمع المدني والمتطوعون في إنجاح الأنشطة البيئية والتوعوية، معتبرا أن روح التضامن والتكافل والعمل الجماعي تمثل أساس بناء مجتمع واع ومسؤول يحافظ على بيئته ويحرص على مستقبل أجياله القادمة.

كما دعا عفان مختلف الجمعيات المحلية والهيئات الشبانية والكشفية والمتطوعين إلى الانخراط بقوة في هذه المبادرة البيئية، مؤكدا أن المنظمة ترحب بكل المبادرات والأفكار التي من شأنها تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة وتشجيع السلوك الإيجابي داخل المجتمع.

وأشار إلى أن يعمل على تجسيد هذا النشاط البيئي بشكل دوري عبر البلديات، بهدف تعميم ثقافة العمل التطوعي البيئي وتحويلها إلى ممارسة مستمرة تسهم في حماية المحيط وتحسين الإطار العام للحياة، مؤكدا على أن المحافظة على البيئة ليست مسؤولية جهة أو مؤسسة معينة فقط، بل هي مسؤولية جماعية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، داعيا المواطنين إلى جعل النظافة سلوكا يوميا والعمل التطوعي ثقافة متجذرة داخل المجتمع.