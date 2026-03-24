كواليس المقابلة “خلف الستار”… تفاصيل لم تظهر في المحاضر الرسمية

طرائف ومفاجآت تخللت الاستحقاق الشفوي لمسابقة الأساتذة

تنوعت، الأحداث والمستلطفات وظهرت إلى السطح مفاجٱت، ميزت اليوم الأول من المقابلة الشفوية الخاصة بمسابقة التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان سنة 2025، حيث تم الوقوف على الصرامة في توزيع المترشحين على لجان الانتقاء المتخصصة عبر القوائم الأبجدية المفاجئة، وذلك لأجل قطع الطريق أمام أي محاولات للوساطة، حتى يأخذ كل ذي حق حقه كاملا في التنقيط، وهذه التفاصيل…

1. “حرب الأعصاب” في قاعات الانتظار

بعيداً عن أعين لجنة التحكيم، كانت قاعات الانتظار مسرحاً لدراما حقيقية، حيث تم رصد مترشحين يتبادلون “الأسئلة المسربة” من الذين خرجوا للتو، مما خلق حالة من الإرباك؛ فالسؤال الذي طُرح على المترشح الأول قد لا يتكرر مع الثاني، وهو ما جعل البعض يعيد ترتيب أفكاره في اللحظات الأخيرة بناءً على “إشاعات القاعة”.

2. “لغة الجسد” تحت مجهر اللجنة

كشفت تسريبات من داخل بعض اللجان، أن التقييم لم يبدأ عند أول سؤال، بل منذ لحظة “طرق الباب” ودخول المترشح. أحد أعضاء اللجان أسرّ لنا قائلاً: “نحن نراقب طريقة المشي، الجلوس، وحتى كيفية وضع البطاقة والاستدعاء، على الطاولة. الثقة بالنفس تظهر في هذه التفاصيل قبل أن ينطق المترشح بكلمة واحدة”.

3. “سؤال المباغتة”

من الكواليس المثيرة، لجوء بعض اللجان إلى أسئلة لا علاقة لها بالتخصص مباشرة، مثل: “ما هو آخر كتاب قرأته؟” أو “كيف تتصرف إذا استفزك زميل أمام الجمهور؟”. والهدف هنا ليس “المعلومة”، بل قياس “الذكاء الاجتماعي” وقدرة المترشح على الخروج من المآزق اللفظية بذكاء وهدوء من دون إظهار التوتر.

4. هندام اللحظة الأخيرة

لوحظت حركة غير عادية في محيط مراكز الامتحان؛ مترشحون يستعيرون “ربطات عنق” من زملائهم، وآخرون يصححون مظهرهم أمام زجاج السيارات المركونة، ذلك لأن الانطباع السائد في الكواليس أن “المظهر” اليوم يمثل 30 بالمائة من علامة القبول غير المعلنة، خاصة في الوظائف التي تتطلب احتكاكاً مباشراً بالتلميذ.

5. بورصة التوقعات بين “المحسوبية” و”الجدارة”

في الزوايا الجانبية، لم يخلُ الأمر من همسات حول “الشفافية”، لكن ما رصدناه ميدانياً هو الصرامة في توزيع المترشحين على اللجان عبر القوائم الأبجدية المفاجئة، لقطع الطريق أمام أي محاولات للوساطة، وهو ما أعطى جرعة من التفاؤل للمترشحين الذين يعتمدون فقط على كفاءتهم.

6. “جنود الخفاء”

خلف كل لجنة، كان هناك طاقم إداري يعمل كخلية نحل لتنظيم تدفق المترشحين، وضمان عدم حدوث تداخل بين الأفواج. هؤلاء هم “بوصلة” المترشح التائه، حيث يقومون بتهدئة روع المترشحين بكلمات تشجيعية قبل الدخول إلى “مواجهة” اللجنة.

إحصائيات سريعة من كواليس المقابلة

أطول مقابلة رُصدت: استمرت 20 دقيقة كاملة، لمترشح أثار جدلاً فكرياً مع اللجنة، في تخصص العلوم الإسلامية.

أقصر مقابلة: دقيقتان (02)، حيث أن مترشحا أجاب باختصار شديد أو لم يسعفه الحظ في التوسع.

أكثر كلمة تكررت في نصائح المغادرين: “لا ترتبك… اللجنة بشر مثلك”.